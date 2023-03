Raisting

Der SV Raisting steht am Sonntag vor einer lösbaren Aufgabe

Am Sonntag trifft der SV Raisting in der Bezirksliga auf Schlusslicht Großhadern. Unser Bild zeigt Raistings Gianluca Zandt (links) beim Hinspiel gegen Großhadern, das der SVR mit 2:0 gewann.

Von Uschi Schuster

Die Ergebnisse der ersten Fußballspiele des SVR nach der Winterpause zeigen: In der Tabelle der Bezirksliga Süd geht es nach oben. An den Erfolg soll am Sonntag angeknüpft werden.

Niederlage, Unentschieden und zuletzt Sieg. Die Ergebnisse der drei Spiele des SV Raisting nach der Winterpause zeigten eine eindeutige Tendenz. Beim SVR geht es nach oben. Das spiegelt auch die Tabelle der Bezirksliga Süd wider. Die Mannen um Spielertrainer Hannes Franz arbeiteten sich auf Platz sechs nach oben. Nachdem zuletzt die Verfolger des souveränen Spitzenreiters Garmisch-Partenkirchen schwächelten, ist auch der Abstand auf Rang zwei geschrumpft. Schlusslicht Großhadern ist nicht zu unterschätzen Die Raistinger haben aktuell nur noch sieben Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Sollte der positive Trend anhalten, kann der SVR vielleicht noch mitmischen. Am morgigen Sonntag (15 Uhr) wartet eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. Die Franz-Truppe gastiert beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Großhadern, der erst zwei Saisonsiege verbuchte. Den letzten Dreier holte der TSV Mitte Oktober. "Trotzdem dürfen wir Großhadern nicht unterschätzen", sagt Franz, der davor warnt, die Hausherren auf ihren relativ kleinen Platz zu unterschätzen. Die Bilanz der letzten Duelle spricht aber klar für die Raistinger. Alle drei Spiele in den letzten zwei Jahren entschieden sie für sich. Personell kann Franz gegen den Abstiegskandidaten fast aus dem Vollen schöpfen. Beim TSV Großhadern fehlt dagegen Routinier Albert Rudnik. Der Spielmacher kassierte bei der 1:4 Pleite des TSV zuletzt gegen Neuried eine Rote Karte und ist deshalb gesperrt. Lesen Sie dazu auch Raisting Fußball: Der SV Raisting ist wieder im Trainingsbetrieb

