Raisting

22.04.2023

Die Gemeinde Raisting steht finanziell (noch) gut da

Die Umgestaltung des Platzes am Dorfbrunnen in Raisting zählt für Bürgermeister Martin Höck zu den Investitionen in die Zukunft seiner Gemeinde .

Plus Der Finanzhaushalt erreicht in Raisting in diesem Jahr ein Rekordvolumen von rund zehn Millionen Euro. Pro Einwohner hat die Gemeinde 774 Euro Schulden.

Von Alfred Schubert Artikel anhören Shape

"Momentan gehts uns noch relativ gut", so Martin Höck zur aktuellen finanziellen Lage der Gemeinde. Sie habe nicht nur 4,3 Millionen Euro netto in der Reserve, sondern erwirtschafte heuer aus dem laufenden Geschäft rund 400.000 Euro, die sie für Investitionen verwenden kann. Der Bürgermeister fürchtet aber auch, dass das "nicht so bleiben" müsse.

Die Überlegungen stellte er anlässlich der Diskussion an, die sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in der Karwoche an die Vorstellung des Haushaltsplans durch Kämmerin Andrea Wolf anschloss. Laut diesem Plan wird der Haushalt heuer ein Rekordvolumen von rund 10,2 Millionen Euro erreichen. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben abbildet, soll ein Volumen von 5,5 Millionen Euro umfassen. Der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen dargestellt werden, ist mit gut 4,7 Millionen Euro geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen