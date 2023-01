Die Mitgliederzahlen bei Trachtenverein Raisting bleiben trotz Corona stabil

Auch wenn die Pandemie vielen Veranstaltungen des Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb einen Strich durch die Rechnung macht, bleiben die Mitglieder ihrem Verein treu.

In den vergangenen zwei Jahren, die durch die Pandemie gekennzeichnet waren, hat der Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb viele Veranstaltungen ausfallen lassen oder virtuell oder im Freien durchgeführt. So gab es einen "Online-Fasching" und einen virtuellen Escape-Room für die Jugend sowie Tanzproben auf dem Platz vor dem Trachtenheim. Jetzt normalisiere sich das Vereinsleben wieder, wie der Vorsitzende Roland Happach in der Jahreshauptversammlung feststellte.

Zahlenmäßig hat der Verein nicht unter Corona gelitten. Im vergangenen Jahr hat sich die Mitgliederzahl sogar um drei erhöht. Es gab sieben Beitritte und einen Austritt. Drei Mitglieder sind verstorben. Unter den 355 Mitgliedern sind 82 Kinder und Jugendliche.

An vier Tagen der Woche finden im Vereinsheim wieder regelmäßige Tanz- und Plattlerproben statt. Neu ist, dass das Heimatmuseum von April bis Oktober jeden dritten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet wird.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Für September ist ein zweitägiger Vereinsausflug nach Regensburg geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Besichtigung der Altstadt und ein Besuch des Museums für bayrische Geschichte. Wegen der notwendigen Reservierung von Hotelzimmern ist eine Anmeldung bis Ende Januar erforderlich.

Nach 17 Jahren als stellvertretender Vorsitzender kandidiert Alfred Müller nicht mehr. Zu seiner Nachfolgerin wurde Katharina Holl gewählt, deren Platz als Beisitzerin Viktoria Braune übernimmt. Wiedergewählt wurden die Kassenwartin Lotte Weißenbach, die Schriftführerin Christine Müller, die Jugendleiterin Maria Sedelmayr, die Beisitzerinnen Marion Hackl und Carolin Weber, die Kassenprüferinnen Renate Schäffler und Kerstin Kahr, der Fahnenträger Josef Bischl und die Fahnenbegleiter Sebastian Ludwig und Anton Wernseher.

Anlässlich der Versammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Elisabeth Hibler und Ruth Kastner gehören dem Verein seit 70 Jahren an, Hedwig Merkl ist seit 60 Jahren Mitglied, Oskar Tafertshofer seit 50 Jahren. Vor 25 Jahren sind Ulrike Fischer, Nina Fritsche, Eva-Maria Schuster und Susanne Weißenbach eingetreten.

Mitgliederzahlen bleiben stabil

Bürgermeister Martin Höck würdigte die Leistungen des Vereins für das Dorfleben. Als Beispiele nannte er die umfangreiche Jugendarbeit und die Pflege des Heimatmuseums. Alfred Müller dankte er für sein langjähriges Engagement im Vorstand.

Obwohl Raisting laut Höck "viel älter ist", soll 2026 das 1250-jährige Bestehen des Orts gefeiert werden, da die erste bekannte geschichtliche Erwähnung von 776 stammt. Da ein großes Fest gefeiert werden soll, sei es jetzt an der Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Und das ist heuer geboten:

17. Februar, 20 Uhr, Gasthof zur Post: Faschingsgungl mit der Blaskapelle Raisting, 21. Februar, 14.30 Uhr, Vereinsheim: Faschingstreiben für Kinder, 10. April, 19.30 Uhr, Vereinsheim: Übungsabend Française und Volkstanz (auch für Anfänger), 22. April, 20 Uhr, Gasthof zur Post: Volkstanz mit der Schloßanger Geigenmusi, 30. April, 18 Uhr, Vereinsheim: Tanzkurs für Gesellschaftstänze (weitere Termine: 7., 14. und 21. Mai), 20. Mai, 18 Uhr, Heimatmuseum: Museumsnacht, 10. Juni: Ausflug zur Furthmühle in Egenhofen bei Fürstenfeldbruck, 23./24. September: Ausflug nach Regensburg (Anmeldung bis 31. Januar), 15. Oktober, nach dem Gottesdienst, Beckadisi-Stadl und Heimatmuseum: 27. Raistinger Kirchta mit Kirchtahutschn und Tag der offenen Tür im Museum, 5. November, 17 Uhr, Vereinsheim: Tanzkurs für Gesellschaftstänze (weitere Termine: 12., 19. und 26. November), 18. November, 9 Uhr, Vereinsheim: Jugendmusikseminar (Vorspiel um 16 Uhr), 18. November, 20 Uhr, Vereinsheim: "Hoagartn – Boarisch gsunga und musiziert", 16. Dezember, 19.30 Uhr, Gasthof zur Post: vorweihnachtliche Feier, 26. Dezember, Kirche St. Remigius: Jahresmesse.