Die Raistinger werden mehr und älter

Plus Nur 70 Interessierte kommen zur ersten Bürgerversammlung in Raisting nach eineinhalb Jahren. Der Rathauschef berichtet über die Bevölkerungsstruktur, Finanzen und Vorhaben.

Die Statistik, die Raisting Bürgermeister Martin Höck den rund 70 Besuchern, die die Bürgerversammlung im „Gasthof zur Post“ besuchten, spricht eine deutliche Sprache. Die Einwohnerzahl der Gemeinde nimmt zu, wenn auch nur langsam. 2020 lebten 2290 Bürger in Raisting, 2021 waren es 2338, heuer sind es 2355. Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von rund 1,4 Prozent pro Jahr in diesem Zeitraum.