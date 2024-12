Die Vollsperrung zwischen Wielenbach und Raisting verlängert sich bis Februar

Autofahrer, die schnell von Wielenbach nach Raisting oder umgekehrt fahren möchten, müssen sich weiter in Geduld üben. Die schon seit 12. August bestehende Vollsperrung der Verbindungsstraße muss, wie das Landratsamt Weilheim-Schongau mitteilt, bis 28. Februar verlängert werden. Eigentlich war vorgesehen, die Sperrung aufgrund von Arbeiten an der Bahnstrecke am 20. Dezember wieder aufzuheben. Dass daraus nichts wird, liegt an Schäden an der Brücke „Hauptgraben“ in der Wielenbacher Straße. (AZ)

