Fehlstart für den SV Raisting zu Beginn der Bezirksliga-Rückrunde

Plus Wind und Kunstrasen werfen Raisting beim Start in die Bezirksliga-Rückrunde aus der Bahn. Spielertrainer Hannes Franz ärgert sich über die Leistung seiner Mannschaft.

Von Uschi Schuster

Die Offensive des SV Raisting zeigte sich in der Hinrunde der Bezirksliga überaus treffsicher. Nur zweimal ging sie leer aus. Zum Start in die zweite Saisonhälfte war dem SVR zum dritten Mal kein Torerfolg beschieden. Das bescherte der Elf um Spielertrainer Hannes Franz eine 0:2-Niederlage beim FC Deisenhofen 2, den sie im Hinspiel noch mit 3:1 besiegten.

„Über 90 Minuten war die Niederlage verdient“, räumte Franz nach dem Fehlstart in die Rückrunde ein. Durch die zweite Saisonpleite vergrößerte sich der Abstand der Raistinger auf Tabellenführer TSV Murnau auf fünf Punkte. Den kann der SVR am kommenden Wochenende aber wieder verkleinern, wenn die Murnauer zum Spitzenspiel in die Raiffeisen-Arena kommen. Dann muss sich der Vierte aber in anderer Verfassung präsentieren, wie noch bei der Bayernliga-Reserve in Deisenhofen. „Es fehlte die Galligkeit“, monierte Franz nach dem verpatzten Auftritt beim Tabellensiebten. Hinzu kam, dass die Gäste mit dem Kunstrasenplatz und auch dem starken Wind nicht zurechtkamen.

