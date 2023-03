Für den SV Raisting muss am Sonntag zu Hause ein Sieg her

Am Sonntag steht der SV Raisting gegen den TSV Neuried in der Bezirksliga Süd daheim auf dem Platz. Spielertrainer Hannes Franz will es mit dem Team schaffen, den Abstiegsplatz zu verlassen.

Schnell genügend Punkte einfahren, um im Hinblick auf Ligaverbleib nicht in die Bredouille zu kommen. Mit dieser Devise startete der SV Raisting nach der Winterpause in den Spielbetrieb der Bezirksliga Süd. Im ersten Spiel beim SV Aubing konnte der SVR nichts für das Punktekonto tun, da beim Tabellennachbarn mit 2:3 verloren wurde. Das soll sich jetzt aber beim Heimspiel am Sonntag (14 Uhr, Raiffeisen-Arena) gegen den TSV Neuried ändern. „Zuhause muss ein Sieg her“, macht SVR-Spielertrainer Hannes Franz deutlich. Der TSV rangiert derzeit auf Abstiegsplatz 14.

Ein fußballerischer Leckerbissen ist am Sonntag eher nicht zu erwarten

„Umso wichtiger ist es einen Konkurrenten um den Klassenerhalt zu distanzieren“, ergänzt Franz. Im Gegensatz zu seinem Team waren die Neurieder am letzten Wochenende nicht im Einsatz, da ihr Spiel beim SV Bad Heilbrunn wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt wurde. Von einem guten Zustand kann man beim Raistinger Platz aktuell auch nicht sprechen, was aber Mitte März auch nicht wirklich verwundert. Ein fußballerischer Leckerbissen dürfte deshalb auf die Zuschauer nicht warten. Für Franz zählt am Ende aber nur das Resultat. „Ein 1:0 wie im Hinspiel würde ich wieder nehmen“, erklärt der SVR-Spielertrainer, der auf den gleichen Kader wie zuletzt in Aubing setzen kann.