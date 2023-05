Raisting

Fußball: Raisting 2 kehrt wieder in die Kreisklasse zurück

Großer Jubel: Der SV Raisting 2 hat am vorletzten Spieltag die Rückkehr in die Kreisliga geschafft.

Plus Strahlende Gesichter bei Raistings zweiter Fußball-Mannschaft: Am vorletzten Spieltag ist die Rückkehr in die Kreisklasse geschafft.

Es ist geschafft. Durch den 3:1-Heimerfolg am vorletzten Spieltag gegen den TSV Burggen schaffte der SV Raisting 2 nach einem Jahr in der A-Klasse die sofortige Rückkehr in die Kreisklasse. „Das war für unsere junge Truppe nicht selbstverständlich“, strahlte SVR-2-Coach Roland Perchtold nach Spielschluss.

Justin Steeg ist Raistings bester Torschütze in der Meisterrunde

„Es gab in der Runde viele enge und schwere Duelle, aber wir haben nur ein Spiel verloren, also ist es nicht ganz unverdient“, ergänzte Perchtold, dessen Team die SG Lechsee und den SV Haunshofen als schärfsten Verfolger in der Meisterrunde Gruppe D hinter sich ließ. Gegen Burggen erzielten Lukas Matz (4.), Justin Steeg (39.) und Ramon Meßner (61.) die Tore. Steeg war mit elf Treffern auch der beste Torschütze in der Meisterrunde.

