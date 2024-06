Raisting

Fußball-Relegation: Die Entscheidung für Raistings Reserve steht noch aus

Plus Daheim gewinnt Raistings zweite Mannschaft mit 2:0 gegen Habach 2. Das Rückspiel muss aufgrund der starken Regenfälle verlegt werden. Trainer Michael Ahn erwartet harte 90 Minuten.

Von Roland Halmel

Die Fußballteams aus der Region sind bereits in der Sommerpause mit einer Ausnahme. Der SV Raisting 2 ist noch in der Abstiegsrelegation der Kreisklasse aktiv. Die Truppe um Spielertrainer Michael Ahn hat es dabei mit dem ASV Habach 2 zu tun, der in der Aufstiegsrunde der A-Klasse Platz zwei belegte.

Das erste Duell der Bezirksligareserven entschied die SVR-Zweite auf eigenem Platz mit 2:0 für sich. Der für Samstag geplante zweite und entscheidende Vergleich in Habach konnte aber nicht stattfinden. Aufgrund der starken Regenfälle war der Platz nicht bespielbar. Die Partie wird nun am Freitag, 7. Juni, ab 18.30 Uhr in Habach nachgeholt.

