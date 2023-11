Im Mondsand Golf spielen – im Radom Raisting wird das möglich

Im Industriedenkmal Raisting startet im Mai 2024 die Ausstellung "Virtuelle Welten", schon jetzt sorgt das für große Begeisterung in der Politik und bei den Medien.

Im Industriedenkmal Radom, das für eine große Technik der Geschichte steht, wird nun große Technik der Gegenwart erlebbar. Zum Start der Ausstellung "Virtuelle Welten" ab Mai 2024 hat die Radom Raisting GmbH eingeladen. Unter der weißen Hülle trafen sich zahlreiche Vertreter der Kreispolitik und Medien zum ‚interaktiven Spatenstich‘ mit Console am VR-Deck.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß drückte in ihrer Begrüßung Freude über die Fortschritte des aktuellen Projekts aus, das viele Interessierte ins Radom locken wird. Mit "Virtuelle Welten" stellen René Jakob, Geschäftsführer der Radom Raisting GmbH sowie die fachlichen und finanziellen Partner ein Angebot für Neugierige, Touristen und Lernende zusammen, mit dem sie „Technik einfach, unterhaltsam und informativ erfahren“, wie es in der Vorstellung heißt.

Einer der wesentlichen Ideengeber, die an der Wandlung des Radom zur 3D-Zentrale im Oberland arbeiten, ist Prof. Dr. Gerd Hirzinger, ehemaliger Leiter des Instituts für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Er stellte jetzt im Radom das Konzept für ein "Zentrum Digitale Welten" der Arbeitsgemeinschaft ARGE 3D vor, das im Deutschen Museum entwickelt wurde. Es ist das Ziel, ein „weltweit sichtbares Leuchtturmprojekt der Digitalisierung in Bayern“ zu entwickeln. So wird aus dem Radom ein „3D/VR-Infotainment und Edutainment-Erlebnistempel“.

Im Radom kann man künftig interaktiv den Mount Everest überqueren

Was erwartet die zukünftigen Besucherinnen und Besucher? An Touchscreens und interaktiven Displays tauchen sie dank 3D-Modellen ein in architektonische Besonderheiten oder technische Entwicklungen. Vor großen Monitoren stehend, schlüpfen sie in die normalerweise unzugänglichsten und hintersten Ecken von Schlössern, Kirchen, Städten. Sie kommen mitten im Kohleabbau fast selbst ins Schwitzen. Bei der Überquerung des Mount Everest wird ihnen schwindelig. So atemberaubend realistisch ist das virtuelle Erleben. Die 3D-Präsentationen auf großen Monitoren sind interaktiv, lassen sich individuell steuern.

An den Monitoren kann man sich in den "Virtuellen Welten" im Radom Raisting in verschiedenste Objekte und Geschichten hineinzoomen. Foto: Sabine Vetter

Wer dann noch eine VR-Brille aufsetzt (Virtual Reality), findet sich gar auf dem Mond wieder. Ringsum nur Sand und Gestein, wir kennen die Bilder und Atmosphäre von der Mondlandung. Und warum nicht Golf spielen im Mondstaub? Einige hatten jetzt schon Spaß daran, es galt nur noch, mit dem Controller in der Hand den Abschlag erfolgreich auszuführen. Bis jetzt nicht für alle ein Kinderspiel. Dafür gab es Lacher bei den Umstehenden. Gerd Hirzinger stellte in Aussicht, man könne sich bald in ein Mondmobil setzen und losfahren. An den Monitoren gibt es zudem viel zu lernen über Roboter-Entwicklung und ihren Einsatz beispielsweise bei Operationen oder in der industriellen Fertigung.

IT-Unternehmen unterstützen die neue Ausstellung im Radom Raisting

An der Finanzierung des Projekts sind unter anderem die Landesstelle für nicht staatliche Museen in Bayern beteiligt, Rücklagen der Radom Raisting GmbH kommen dazu. Der Kreishaushalt wird nicht belastet. Einige IT-Unternehmen stellen die technische Ausstattung.

Und sie helfen, dass auch das Radom zum 3D-Objekt wird, sagt René Jakob. Da die reale Technik und Funktion der Anlage für Besucherinnen und Besucher nur schwer zugänglich ist, wird ein 3D-Modell erstellt, in dem man beliebig spazieren gehen und alle technischen Details kennenlernen kann. „Dann werden wir auch bald dem Opa in Australien virtuell die Hand schütteln“, visioniert Hirzinger. Das sei ein sehr emotionales Erlebnis.