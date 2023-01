In Raisting dreht sich das Personenkarussel

Im Raistinger Gemeinderat und in der Geschäftsstelle dreht sich das Personenkarussell. Es gibt eine neue Rätin und einen neuen Geschäftsleiter.

Martina Scheifele hatte den dritten Platz auf der Nachrückerliste der "Neutralen Bürgerinnen- und Bürger-Liste" (NBBL). Nachdem die ersten beiden Nachrückerinnen das Mandat nicht angenommen hatten, fiel es der Sozialpädagogin zu, die seit zehn Jahren in Raisting lebt. Die 36-Jährige, die verheiratet ist und zwei Kinder hat, war bereits im Elternbeirat des Kindergartens engagiert und ist jetzt im "Kinder-Förderverein" tätig. Im Rat ist sie Referentin für Kindergarten, Schule und Spielplätze. "Ich freue mich, meine berufliche Erfahrung in den Gemeinderat einbringen zu können", so Scheifele, "und so den Ort mitgestalten zu dürfen".

Die erste Sitzung des Jahres begann für Scheifele noch in den Reihen der Zuhörer. Erst nachdem sie von Bürgermeister Martin Höck vereidigt worden war, konnte sie an den Diskussionen und Beschlussfassungen teilnehmen.

Rücklagen in der Gemeinde wachsen

In der Sitzung wurde noch eine weitere personelle Veränderung bekannt gegeben. Die ehemalige Geschäftsleiterin der Gemeinde, Martina Hermer-Winkler, die zum 1. Februar die Gemeindeverwaltung verlässt, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen, wurde mit einem kleinen Geschenk und einem Blumenstrauß verabschiedet. An Raisting habe sie die "kurzen und friedvollen Sitzungen" geschätzt, versicherte sie dem Gemeinderat. Die Geschäftsleitung hatte bereits im vergangenen Jahr Bernhard Schregle übernommen.

Die Gemeinde Raisting stellt bereits mit Beginn des Jahres 2023 auf die Berechnung von Umsatzsteuer für bestimmte Leistungen um, obwohl es inzwischen zulässig ist, den Beginn der Umsatzsteuerpflicht um zwei Jahre zu verschieben. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Grund dafür ist, dass die Verwaltung inzwischen die Buchhaltung umgestellt hat, und eine Rückumstellung und spätere Wiederumstellung sehr aufwendig wäre. Hinzu kommt, dass die Umsatzsteuer fast keine Rolle spielt. Die Anzeigenkunden, die im Gemeindeblatt inserieren, können die gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, sodass sie von der Kostensteigerung nicht betroffen sind.

Kerzen werden nicht mehr verkauft

Ein Kuriosum in diesem Zusammenhang ist, dass die Gemeinde für den Verkauf von Kerzen Umsatzsteuer berechnen müsste. Da sie nach Auskunft der Verwaltung aber im vergangenen Jahr nur eine Kerze verkauft hat, lohnt dies den Aufwand nicht. Der Kerzenverkauf wird eingestellt.

Eine größere Auswirkung hat die vorgezogene Einführung der Umsatzsteuerpflicht nur auf die Verpachtung von Gewässern an den Angelsportverein Raisting. Dieser hat daher schon einen Antrag auf Pachtminderung gestellt, dem der Rat geschlossen zustimmte. Der Verein zahlt künftig für die Rott 1500 Euro und für den Weiher 380 Euro pro Jahr, wobei in diesen Beträgen die Umsatzsteuer bereits enthalten ist.

Eine gute Nachricht bekam der Gemeinderat aus der Kämmerei: Die Rücklagen wachsen. Nach aktuellem Stand kann die Gemeinde Raisting 2022 fast 1,8 Millionen Euro den Rücklagen zuführen. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, die sich gegenüber dem Ansatz mehr als verdoppelt hat. Geplant waren 900.000 Euro, eingenommen wurden fast zwei Millionen Euro. Angesichts dessen, was die Gemeinde vorhat, ist dies laut Bürgermeister Martin Höck eine erfreuliche Entwicklung. Größtes Projekt ist der Bau einer Wohnanlage mit 17 für Normalverdiener bezahlbaren Wohnungen.

Wohnungen spielen auch in einem anderen Zusammenhang eine Rolle, und zwar sofort. Das Landratsamt sucht Wohnungen für Geflüchtete. Höck bittet alle Bürger, die eine freie Wohnung haben, dies der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

Funkmasterweiterung für bessere Breitbandversorgung

Erfreuliche Nachrichten gibt es für Smartphone-Nutzer und Feierlaunige. Das Unternehmen "Telefónica" erweitert die Anlage auf dem Funkmast, um die Versorgung mit mobilen Breitbandverbindungen zu verbessern, und nach der Corona-Zeit kann in Raisting wieder gefeiert werden. Am 21. Januar steht die Redoute auf dem Plan, am 4. Februar führen die Schäffler ab 15 Uhr ihren Tanz am Maibaum auf, und am 17. Februar gibt es eine Faschingsgungl.