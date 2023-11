Raisting

18:03 Uhr

Kunst aus dem Ammersee: In Raisting werden aus Treibholz Fabelwesen

Plus Barbara Eberth-Pfaff hat eine besondere Gabe. Damit haucht sie vor allem Treibhölzern aus dem Ammersee ein neues Leben ein und lässt fantastische Wesen entstehen.

Von Frauke Vangierdegom

Es hat viel geregnet in den vergangenen Tagen. Worüber sich so manch einer ärgert und lieber daheim in der warmen Wohnung bleibt, ist für Barbara Eberth-Pfaff ein Segen: Mit Gummistiefeln und Wathose macht sie sich nämlich an solchen Tagen am allerliebsten auf ans Ammersee-Ufer. Denn dann ist die Chance, dass die Ammer viel Treibholz ans Südende des Sees schwemmt, besonders groß. Wobei der Klimawandel auch diesbezüglich deutlich spürbar sei, wie die Künstlerin sagt.

Barbara Eberth-Pfaff haucht Treibholz, das sie hauptsächlich am Ammersee sammelt, ein zweites Leben ein. In fast jedem Stück Holz, das angeschwemmt wurde, sieht die Künstlerin aus Raisting einen Körper, einen Kopf, Flügel, Füße oder auch mal Jesus am Kreuz. Denn die Mitte-Fünfzig-Jährige hat die besondere Gabe, in Dingen oder Mustern Tiere oder Gesichter zu erkennen. "Pareidolie nennt man das", erklärt Eberth-Pfaff beim Besuch unserer Redaktion in ihrer Werkstatt, dem Ausstellungsraum und ihrer Wohnung. Alles befindet sich in einem rund 400 Jahre alten Bauernhaus in der kleinen Gemeinde südlich des Ammersees.

