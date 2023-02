Marian Hanke und Phillip Dorsch setzen in Raisting auf E-Mobilität im Wassersport

Elektroboote Made in Raisting sind nicht nur auf den Gewässern im Fünfseenland unterwegs. Marian Hanke und Phillip Dorsch setzen mit ihrem Unternehmen darauf, dass E-Mobilität auch auf dem Wasser die Oberhand gewinnt.

Von Kindesbeinen an lebt Marian Hanke seine Leidenschaft für den Ammersee, das Segeln und das Bootfahren überhaupt. Als Jugendlicher baute er sich sein erstes eigenes kleines Segelboot, erlernte den Beruf des Bootsbauers und beschäftigt heute, zusammen mit seinem Geschäftspartner Philipp Dorsch, knapp 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im eigenen Bootsbau-Betrieb samt Segelmacherei.

Segelboote gehören allerdings nicht mehr zu seinem Geschäftsbereich. "Das Fahren mit Elektrobooten ist immer stärker im Kommen", erklärt der 37-jährige Familienvater beim Besuch unserer Redaktion am Firmensitz in Raisting. "my electroboat" firmiert folgerichtig die GmbH von Hanke und Dorsch, die sich "gefühlt schon ewig kennen" und seit 2015 eng zusammenarbeiten.

Philipp Dorsch (41) ist gelernter Elektrotechniker und bei "my electroboat" hauptsächlich auch für den Bereich der Elektrotechnik in den Booten zuständig. Marian Hanke, der sich nach seiner Ausbildung zum Bootsbauer zunächst mit seinem "Yachtservice Hanke" in Dießen selbstständig gemacht hatte, konzipiert und designt in erster Linie die E-Boote, die mittlerweile nicht nur auf dem Ammersee schwimmen, sondern auch auf dem Starnberger See, dem Chiemsee, der Havel, der Alster oder an allen möglichen in österreichischen und schweizerischen Gewässern.

Ausstattung nach Wunsch und Geldbeutel des Auftraggebers

Vor der großen Montagehalle in Raisting, dort wo einst Naturbau Oberland und das Café Ibiza zu finden waren, steht ein Elektro-Schlauchboot, das auf seine Auslieferung nach Hamburg wartet. In der Halle geht es eng zu. Etliche Bootsschalen werden von den Schreinern, Maschinenbautechnikern, Mechatronikern, Elektrotechnikern und Bootsbaumeistern (einer davon ist der einstige Ausbilder von Marian Hanke) bearbeitet, lackiert und schließlich mit der vom Kunden in Auftrag gegebenen Bepolsterung ausgestattet. "Kein Boot gleicht dem anderen", erläutert Marian Hanke. Zwar ist der Rumpf der angebotenen Bootstypen immer gleich, Aufbau und Ausstattung, Farben und Leistungen aber richten sich ganz nach den Wünschen und dem Geldbeutel der Auftraggeber.

Auf die Idee, Elektroboote statt herkömmlicher Segel- oder Ruderboote zu bauen, kamen Hanke und Dorsch durch eine Anfrage, ob es den beiden denn auch möglich sei, ein E-Boot zu bauen. Einer der ersten Auftraggeber im Jahr 2015 war im Übrigen der Schauspieler Axel Milberg, der mit seinem "My-Junior"-Boot noch heute auf dem Ammersee anzutreffen ist. "Der Prototyp für den Junior ist auf dem Laptop bei einer Zugfahrt entstanden", erinnert sich Hanke zurück.

Der Schauspieler Axel Milberg war einer der ersten Kunden

Mit Axel Milberg als eine Art Markenbotschafter für die Elektroboote Made in Raisting waren 120 Quadratmeter Ausstellungsraum, 250 Quadratmeter Segel- und Polstermacherei und rund 1000 qm Werkstatt mit Winterlager zu klein. Deshalb haben sich Philipp Dorsch und Marian Hanke dazu entschlossen, nur ein paar Straßen weiter im Raistinger Gewerbegebiet eine neue Montagehalle zu bauen. Und das trotz Coronakrise und Ukrainekrieg. "Beides hat bei uns zum Glück keine großen Auswirkungen gezeigt, außer bei der teureren Materialbeschaffung", sagt Hanke. Außerdem müsse gerade in schlechten Zeiten investiert werden, der Mittelstand sei der Motor der Wirtschaft. "Wir überzeugen durch Innovation, ausgezeichnete Leistung, stabile Qualität und guten Service. Unsere Zulieferer sind langfristige Partner. Die Wichtigsten davon sitzen in Gilching oder in Österreich, von dort aus läuft die Lieferkette sicher", sagt Hanke. Die Preise für die eigenen Boote könne man trotzdem noch stabil halten.

Eine weitere Montagehalle ist im Bau

Die beiden Unternehmer blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn sie sind davon überzeugt, dass auch auf dem Wasser das Thema E-Mobilität einen immer höheren Stellenwert bekommen wird. "Segelsport wird immer mehr zu etwas für Menschen, die viel Zeit mitbringen können", sagt Hanke. Wer aber mit weniger Zeit dennoch auf dem See unterwegs sein will, der werde über kurz oder lang auf Elektroboote umsteigen. Verbrennungsmotoren, wie in den bislang üblichen Motorbooten verbaut, werden nach Ansicht Hankes über kurz oder lang von den Gewässern verschwinden.