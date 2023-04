Neubau oder Renovierung? Weichen für Schulhaus in Raisting sind gestellt

Der Raistinger Gemeinderat hat sich im Hinblick auf das Schulhaus klar positioniert. Entscheidungshilfen leisten dem Gremium dabei drei ganz konkrete Gründe.

Ursprünglich wurden die Raistinger Kinder in dem Haus unterrichtet, das heute als Rathaus genutzt wird. 1964 wurde daneben ein neues Schulhaus gebaut, das 1984 und 1996 erweitert wurde. Nachdem das Haus inzwischen energetisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und die Installationen veraltet sind, hat sich der Gemeinderat Gedanken über mögliche Verbesserungen gemacht. Um eine Grundlage für Entscheidungen zu haben, hat er bei dem Schongauer Architekturbüro "plan3architekten" und dem Wessobrunner Planungsbüro "Klaus Heilmeier" eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis wurde in der jüngsten Sitzung dem Gremium vorgestellt.

Diese Untersuchung ergab, dass ein Neubau rund 7,5 Millionen Euro kosten würde. In diesem Betrag sind auch die Abbruchkosten für den Bestandsbau und die Miete für eine Containeranlage für den Interimsbetrieb der Schule während der Bauzeit enthalten. Ein Neubau hat aus Sicht der Planer aber einen Haken. Staatliche Förderung gibt es nur für die Mindestgröße von Schulhäusern, das Raistinger Schulhaus ist aber sehr großzügig dimensioniert. Ein Neubau würde um bis zu einem Drittel kleiner ausfallen, was nach Einschätzung der Räte ein erheblicher Nachteil für den Schulbetrieb wäre.

Die Substanz des bestehenden Schulgebäudes ist solide

Gegen einen Neubau spricht auch, dass die Bausubstanz sehr solide ist, und daher auch eine Sanierung möglich ist. Dies ist aus ökologischer Sicht sinnvoll, weil für die Herstellung von Baustoffen Energie und Rohstoffe benötigt werden. Der Abbruch guter Bausubstanz sollte daher vermieden werden.

Dritter Punkt, der für die Sanierung spricht, sind die Kosten. Sie würde nur rund vier Millionen Euro kosten, wäre also deutlich billiger als ein Neubau. Auch die Kosten für eine Containeranlage würden nicht anfallen, da eine Sanierung bei laufendem Betrieb möglich ist, wie schon drei Vergleichsfälle in Weilheim gezeigt haben. Dort wurden die Hardtschule, die Ammerschule und die Röntgenschule so auf den neuesten Stand gebracht.

Aufgrund der Größe des Hauses und der Aufteilung könnten die einzelnen Flügel nacheinander saniert werden. Auch die Sanierung in einem Zug ist laut der Untersuchung möglich, wenn die großen und lauten Arbeiten in den Ferien gemacht werden. Bei einem Baubeginn in den Osterferien 2024 und der Nutzung aller folgenden Ferien könnte die Sanierung bis zum Ende der Sommerferien 2025 abgeschlossen werden. In den anderthalb Jahren der Bauzeit müssten allerdings Einschränkungen in Kauf genommen werden. Dies ist nach Einschätzung der Planer eher für die Lehrer eine Belastung als für die Kinder, die Bauarbeiten meist als angenehme Abwechslung empfinden.

Lesen Sie dazu auch

Auf das Süddach soll eine Photovoltaikanlage

Die energetische Sanierung des Gebäudes mit Außenwärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung hat Auswirkungen auf die Betriebskosten, da die Heizkosten stark sinken. Zudem ist geplant, auf dem Süddach eine 130 Quadratmeter große Photovoltaikanlage zu installieren, die pro Jahr rund 33.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Der größte Teil soll direkt oder über einen Batteriespeicher in der Schule, in der Turnhalle und im Rathaus verbraucht werden. Nur der Überschuss soll gegen ein geringes Entgelt ins Netz eingespeist werden.

Die Entscheidung fiel einstimmig. Ohne lange Diskussion sprachen sich alle Ratsmitglieder für die Sanierung des bestehenden Hauses aus.