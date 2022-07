Neue Infotafeln für die großen Antennen in Raisting

Der Förderverein Radom Raisting führt Interessierte durch die Erdfunkstelle.Wer sich genau umschaut, entdeckt gleich zwei neue Radoms.

Wer kennt sich schon aus mit den riesigen Parabolspiegeln an der Erdfunkstelle Raisting? Sie stehen still, sind scheinbar bewegungslos, schauen gelassen meist Richtung Süden. Aber was genau machen sie da eigentlich? Arbeiten sie noch? Und wenn ja, wie und was? Oder braucht die niemand mehr? Und man weiß nur nicht, wohin mit ihnen?

Der Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting klärt auf. Denn obwohl man es den Antennen nicht ansieht, sind sie höchst aktiv. Hannes Schmidbauer und Uli Thoma vom Vorstand des Fördervereins montierten kürzlich Infotafeln an den Zugängen zu den Antennen. Ein QR-Code darauf leitet zu ausführlichen Informationen auf der Website des Vereins. Sie geben fachkundige Auskunft, warum die Antennen 1 bis 6 hier stehen. Die Nummerierung deutet auf die zeitliche Reihenfolge ihrer Errichtung. Antenne 1 im Radom war die erste, wurde 1963-65 erbaut.

Letzte große Antenne in Raisting 1974 aufgestellt

Die anderen folgten. Die letzte der Großen, Antenne 6, steht am Mitterweg. Sie gehört zur Firma Talia und stammt aus dem Jahr 1974. Das sind also zehn Jahre, in denen die Deutsche Bundespost in Raisting permanent baute, und damit dem Ort sicherlich viel Unruhe bescherte, aber ihn auch für Jahrzehnte berühmt macht und prägt. Inzwischen hat man sich an all die Technik-Riesen gewöhnt.

Das ‚Zentralgebäude’ bekam ebenfalls eine Tafel. Das flache Bauwerk etwas abseits der Antennen ist zwar eher unscheinbar - aber hier kommt alles zusammen. Ohne die Technik und die Arbeit der Experten in dieser Zentrale geht nichts. Inzwischen gehört die gesamte Anlage der Firma Anuvu. Dieses Unternehmen in den USA versorgt über Raisting unter anderem unerschlossene Gebiete weltweit sowie Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge mit Satellitenkommunikation.

Neue Antennen dank technischen Fortschritts kleiner

Der Bedarf steigt – also auch die Anzahl der Antennen an der Erdfunkstelle. Der technische Fortschritt lässt die neuen kleiner werden, was jedoch die alten nicht überflüssig macht. Und es gibt sogar zwei neue Radoms, ebenfalls in Kleinformat. Wer genau hinschaut, entdeckt sie gleich beim Zentralgebäude.

