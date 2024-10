Raisting: Beim Betteltanz setzen Madeln und Buam auf Amors Unterstützung

Wenn es in diesen Tagen in der Region um Raisting am Abend an der Haustür klingelt, könnten das zwei fesche Buam aus Raisting sein, die in einer besonderen Mission unterwegs sind: Elias Burger (22) und Tobias Michl (21) – beide Mitglieder des Raistinger Burschenvereins – sind auf der Suche nach Burschen und Madln, die beim traditionellen Betteltanz am Kirchweih-Montag dabei sein möchten.

