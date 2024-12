Raistinger Herz-Jesu-Bruderschaft spendet für die Sozialbegleitung

Die Sammlung anlässlich des Bruderschaftsfestes der Herz-Jesu-Bruderschaft erbrachte einen Spendenbetrag von 1000 Euro. Diese Summe wurde von der Bruderschaft an die Sozialbegleitung Raisting gespendet.

Das Ziel der Sozialbegleitung Raisting ist, Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf in sozialen Angelegenheiten zu begleiten. Insbesondere soll älteren, wenig mobilen und alleinstehenden Menschen geholfen werden. Damit soll eine Anlaufstelle für Bedürfnisse, die mit dem demografischen Wandel in der Bevölkerung einhergehen, geschaffen werden. Die Arbeiterwohlfahrt arbeitet bundesweit unter dem Logo „Miteinander-Füreinander“, welches noch mehr in Zukunft gestärkt werden muss, um eine soziale Gesellschaft zu erhalten und den Menschen vor Ort so lange wie möglich ein lebenswertes Umfeld zu erhalten. Im Jahr 2022 wurden 37 Personen beziehungsweise Haushalte betreut.

Die Raistinger Herz-Jesu-Bruderschaft verfolgt seit jeher einen sozialen Zweck

Die Herz-Jesu-Bruderschaft in Raisting besteht seit 1766. Ursprünglich waren die Träger der Bruderschaftsstäbe verpflichtet, im Dorf Waisen- oder Findelkinder zu versorgen oder einen Geldbetrag für soziale Zwecke zu geben.

Jährlich wird das Bruderschaftsfest am Herz-Jesu-Sonntag (dritter Sonntag nach Pfingsten) mit einer feierlichen Heiligen Messe und einer anschließenden Prozession durch das Dorf gefeiert. Mitgetragen werden dabei auch die 18 Bruderschaftsstäbe. (AZ)