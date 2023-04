Raketenstart nach der Corona-Pause für den Musikverein Raisting

Der Musikverein Raisting hat 2022 nicht allein im Heimatort viele Auftritte. Dirigent Christoph Drissl lobt die Jugendausbildung und wirbt um Nachwuchs.

Bei der diesjährigen Jahresversammlung des Musikvereins Raisting im Gasthof zur Post berichtete der Vorstand über das vergangene Vereinsjahr und stellten besonders die zahlreichen Auftritte der Kapelle im Jahr 2022 in den Vordergrund. Der Vorsitzende Martin Weber bezeichnete das Jahr 2022 als "Raketenstart nach der Corona-Pause" und gab einen Rückblick auf die vielen Veranstaltungen, bei denen die Blaskapelle inner- und überörtlich vertreten war.

Dirigent Christoph Drissl warb für die gute Jugendausbildung, die monatlich bezuschusst und durch sehr qualifizierte Musiklehrer stattfindet. Interessierte dürfen sich gerne an den ersten Vorsitzenden oder einen Musiker wenden.

Der Vorstand des Musikvereins Raisting wird bestätigt

In der Besetzung des Vorstands gab es keine Änderungen. Gewählt wurden der erste Vorsitzende Martin Weber, die Schriftführerin Carola Huttner und die beiden Besitzerinnen Eva Höck und Katharina Michl. Der bisherige zweite Dirigent, Arthur Lehmann, war bereits durch die aktiven Musiker gewählt und von der Versammlung für weitere zwei Jahre bestätigt worden.

An diesem Abend bedankte sich Martin Weber bei insgesamt 69 Mitgliedern für ihre langjährige Mitgliedschaft. Fünf Mitglieder erhielten für ihre 25-jährige passive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Bronze. Da sich der Musikverein im vergangenen Jahr für eine neue Ehrenordnung entschied, wurden in der Jahreshauptversammlung 64 Ehrennadeln in Silber für 40-jährige passive Mitgliedschaft übergeben. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte ein Blechbläserquartett des Vereins. (AZ)

