Raisting

17:30 Uhr

"Sonne für alle … auch wenn's regnet": Hanns Christian Müller liest in Raisting

Der in Breitbrunn lebende Autor Hanns Christian Müller (links) liest in Raisting aus seinem neuesten Buch. Musikalisch begleitet ihn Georg Spindler.

Plus Aus seinem Buch "Sonne für alle … auch wenn's regnet" liest Hanns Christian Müller am Freitag, 19. Januar, in Raisting. Unsere Redaktion hat mit dem Autor gesprochen.

Was soll dem Leser mit „Sonne für alle … auch wenn’s regnet“ vermittelt werden?



Hanns Christian Müller: Zunächst mal, dass unser Leben bunt ist, reichhaltig, vielfältig. Auch wenn es mal nicht so gut läuft. Wie der Leser mich sieht, wenn er mit den 150 Seiten durch ist, entscheidet er ganz für sich alleine. Darauf kann und will ich keinen Einfluss nehmen.

Ihr Freund Gerhard Polt beschreibt Ihr Buch in seinem Vorwort als „Spaziergang durch Erinnerungen“. Trifft er damit den Kern des Geschehens?



Müller: Unbedingt, ja. Er hat das sehr treffend formuliert. Zum Vorwort kam ich, als wir beim Essen waren und ich ihn anhaute: „In alter Verbundenheit erwarte ich das von dir, diese kleine Schützenhilfe.“ Er hat sich sofort darauf eingelassen. Und ist dabei in bester Gesellschaft, denn die einleitenden Worte zum ersten Buch hat Hans Well, Ex-Mitglied der Biermösl Blosn, verfasst. Das Vorwort zum dritten und letzten Werk, das gerade entsteht, steuert Campino von Die Toten Hosen bei.

