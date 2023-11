Raisting

13:57 Uhr

SV Raisting: Nur 80 Prozent Leistung reichen gegen keinen Gegner

Plus Fußball: Die Raistinger Negativserie geht weiter – Das Team um Hannes Franz kassiert in Denklingen zum Jahresabschluss eine 1:2-Niederlage.

Von Uschi Schuster

Auch im letzten Spiel des Jahres schaffte es der SV Raisting nicht, den Negativtrend der letzten Wochen zu stoppen. Im Derby beim VfL Denklingen blieb der SVR zum vierten Mal in Folge sieglos. Durch die 1:2-Niederlage überwintern die Raistinger in der Bezirksliga Süd auf Platz fünf.

„Wir sind selber schuld, wir kommen nicht an unser Leistungsniveau vom Anfang der Saison und dann reicht es halt nicht. Mit 80 Prozent verliert man gegen jeden Gegner“, war Raistings Spielertrainer Hannes Franz nach Spielschluss bedient. „Denklingen war genauso gut wie im Hinspiel, aber wir waren zwei Klassen schlechter“, sah Franz ein ganz anderes Team, als beim 4:1 Sieg in Raisting im ersten Vergleich. „Das Ei bei der VfL-Führung ging nicht spurlos an uns vorüber.

Etliche Zweikämpfe, aber keine Torchancen

Danach war die Verunsicherung riesig“, gestand Franz. Die 200 Zuschauer in Denklingen sahen zu Beginn vor allem Zweikämpfe im Mittelfeld, aber keine Torchancen. Praktisch aus dem Nichts gingen die Hausherren in Führung. Einen Freistoß von Simon Ried konnte SVR-Keeper Urban Schaidhauf nicht festhalten, so dass der Ball zum 1:0 (20.) über die Linie trudelte. Der Unparteiische wollte den Treffer zunächst nicht anerkennen. Nach Rücksprache mit dem Linienrichter zeigte er aber auf den Anstoßpunkt. In der Folge blieben die Hausherren trotz gebremster Risikobereitschaft das gefährlichere Team, weil den Raistinger nach vorne herzlich wenig einfiel. Nach einem Patzer von Franz, der sich bei einem hohen Ball verschätzte, setzte Ried (29.) das Leder nur knapp über die Latte. Im Anschluss parierte Schaidhauf eine Großchance von Dominik Karg (30.).

