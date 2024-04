Raisting

Theatergruppe Raisting: Der 100. Theaterabend rückt näher

Plus Was in einem stillen Kämmerlein in Raisting vor gut zehn Jahren begann, entwickelt sich in jeder Spielzeit zum Verkaufsschlager. Die Krimidinner der Theatergruppe begeistern tausende Gäste.

Von Frauke Vangierdegom

Zwischenzeitlich liegt der Wilde Westen in Raisting. Genauer gesagt immer dann, wenn die Theaterabteilung des örtlichen Burschenvereins den Saal im Gasthof zur Post in den Saloon Gloria verwandelt, um dort mit einer Kriminalkomödie in vier Szenen das Publikum zu begeistern.

Am Freitag, 21. und Samstag, 22. Juni ist es dann auch schon wieder so weit: Die vom Autorenteam Margit Bräu, Claudia Ehardsberger, Barbara Höck, Petra Seelos und Karoline Tafertshofer selbst geschriebene Western-Komödie wird wieder aufgeführt. Karten gibt es dafür noch. Doch es heißt, schnell sein. Denn die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, wenn die Theatergruppe aus Raisting zum Spiel lädt, ist der Andrang immens.

