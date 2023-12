Raisting

vor 34 Min.

Vom Wohnungsbau in Raisting ist allmählich was zu sehen

Das gemeindliche Wohnbauvorhaben zwischen Herrenstraße und Schulweg in Raisting wurde im Herbst begonnen.

Plus Politisch eher unspektakulär verlief in Raisting das Jahr 2023. Doch seit einigen Wochen wird an einem von der Gemeinde lange geplanten Vorhaben gearbeitet.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Anders als in der Nachbargemeinde Pähl mit gleich zwei Bürgermeisterwahlen in einem Jahr ging es in Raisting im vergangenen Jahr kommunalpolitisch unspektakulärer zu. Ereignislos verlief es jedoch nicht, betont Bürgermeister Martin Höck. Denn im Herbst wurde mit der Umsetzung eines lange geplanten Millionenprojekts begonnen.

"Am 6. Oktober haben wir den Spatenstich gehabt", erzählt Bürgermeister Höck vom Baubeginn für die 17 Gemeindewohnungen mit Wohnflächen von 45 bis 80 Quadratmetern samt Tiefgarage auf dem ehemaligen Probst-Gelände neben der Kirche zwischen Herrenstraße und Schulweg. Zunächst ging es zügig weiter, sodass man bis zum Wintereinbruch Anfang Dezember bei der Sauberkeitsschicht angekommen gewesen sei. Seither ruhen die Arbeiten, die noch mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Mit einer Bezugsfertigkeit rechnet Höck bis Frühjahr 2025.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

