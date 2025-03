Warum zum Förderverein Radom nur wenig Besucher kommen

Der Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting traf sich zur Mitgliederversammlung im Raistinger Gasthof Zur Post. Mit Berichten und Bildern ließen sie ihre Projekte des vergangenen Jahres Revue passieren und stellten vor, was sie nun weiterhin beschäftigt.

Der Termin für die Versammlung war allerdings denkbar schlecht gewählt. Bürgermeister Martin Höck konnte wegen einer Gemeinderatssitzung nicht dabei sein – und dann mussten die Organisatoren auch noch feststellen: Am selben Abend ist ja auch noch großes Derblecken am Nockherberg. Diese terminliche Überschneidung fiel dem Vorstand zu spät auf, es ließ sich nicht mehr ändern.

Zeitzeugen erinnern an das Symphonie-Projekt in Raisting vor 50 Jahren

Vorsitzende Dr. Sabine Vetter berichtete unter anderem von zwei Jubiläen, die 2024 gefeiert werden konnten, das 20-Jährige des Fördervereins sowie 50 Jahre Symphonie-Projekt. Diese erfolgreiche und innovative deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Satellitenkommunikation stellten Zeitzeugen zuerst im April 2024 im Raistinger Heimatmuseum vor, dann im September mit einem Vortrag am originalen Ort, in der Antenne 6, alias Talia, am Mitterweg. Dort betrieben die Experten, die auch Mitglieder im Förderverein sind, in den 1970er-Jahren das Symphonie-Projekt über mehrere Jahre. In diesem Zusammenhang wurde auch die europäische Trägerrakete Ariane entwickelt.

Fortschritte machen weiterhin die Digitalisierung des Vereinsarchivs sowie die Planung der dauerhaften Unterbringung von originalen Dokumenten und Geräten. Dies wird den Vorstand und die Mitglieder auch im laufenden Jahr sehr beschäftigen.

Freude gibt es über die Zukunft des glänzend restaurierten Modells des Satelliten Early Bird. Vor Jahrzehnten von einem Raistinger Mitarbeiter der Erdfunkstelle erschaffen, gibt es nun die Möglichkeit, dass es nach der Sanierung der Raistinger Schule dort aufgehängt wird.

Bei lebhaften Gesprächen rund um die Erdfunkstelle und das Radom klang die Veranstaltung aus. So wurde es trotz des schwierigen Termins doch noch ein informativer und unterhaltsamer Abend. (AZ)