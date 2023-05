Raisting

vor 53 Min.

Wieder kein Sieg für den SV Raisting gegen ein Kellerkind

Sinan Grgic erzielte das einzige Raistinger Tor beim unbefriedigenden 1:1 in Berg.

Plus Fußball: Der SV Raisting kommt beim Vorletzten MTV Berg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Der SV Raisting schleppt sich dem Saisonende entgegen. Auch im dritten Spiel in Folge gegen ein Team aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga schaffte es die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz nicht, mit einem Dreier vom Platz zu gehen. Beim MTV Berg, der als Vorletzter bereits als Absteiger feststeht, kam der SVR nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

„Es fehlt überall ein wenig und nur ein paar Spieler haben aktuell Normalform“, konstatierte Franz nach dem dritten Auftritt hintereinander, in dem sein Team gerade mal ein Tor gelang. „Das ist zu wenig gegen die letzten drei in der Tabelle“, grummelte Franz, dessen Truppe als Sechster den Klassenerhalt immer noch nicht sicher in der Tasche hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen