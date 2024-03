Zwei große Vorhaben: Raisting investiert zehn Millionen Euro

Auch in Raisting wird der finanzielle Spielraum der Gemeinde enger. Dennoch können in den nächsten Jahren zwei Millionen-Projekte weitgehend aus der Rücklage finanziert werden.

Auch in Raisting verengt sich der finanzielle Spielraum der Gemeinde. Das zeigt der jetzt einstimmig vom Gemeinderat beschlossene Haushalt. Dennoch bleibt die Kommune in der Lage, in diesem und in den nächsten Jahren zwei größere Investitionen zu stemmen. Eine davon ist bereits angelaufen: der soziale Wohnungsbau auf dem ehemaligen Probst-Gelände. In den nächsten Jahren steht die Sanierung der Grundschule an.

Insgesamt hat der Raistinger Haushalt 2024 ein Volumen von 10,4 Millionen Euro. Auf 5,6 Millionen Euro beziffert sich der Verwaltungshaushalt mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben. Der Vermögenshaushalt mit den Investitionen umfasst knapp 4,8 Millionen Euro.

Die Rücklage fließt zu einem großen Teil in den Wohnungsbau

Über 80 Prozent der Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 verursacht der soziale Wohnungsbau auf dem ehemaligen Probst-Gelände. Dafür sind vier Millionen Euro veranschlagt, die über mehrere Jahre anfallenden Gesamtkosten belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. Finanziert wird der Wohnungsbau mithilfe eines staatlichen Zuschusses von 1,9 Millionen Euro, einem mit 2,9 Prozent verzinsten Darlehen von 1,2 Millionen Euro, das mit den Mieteinnahmen zurückbezahlt wird, und vor allem mit 2,9 Millionen Euro aus der Rücklage. Dort befanden sich zu Jahresbeginn 5,9 Millionen Euro, am Jahresende werden es laut Haushaltsplan noch 2,6 Millionen Euro sein.

Die Raistinger Grundschule soll in den nächsten Jahren mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand von vier Millionen Euro saniert werden. Foto: Gerald Modlinger

Alle weiteren Investitionen in diesem Jahr verursachen Ausgaben von jeweils nur fünfstelligen Euro-Beträgen. 100.000 Euro sind an Planungskosten für die Grundschulsanierung vorgesehen. Das wird das zweite große Projekt für die nächsten Jahre und es ist derzeit mit insgesamt rund vier Millionen Euro veranschlagt. Auch hierfür werden Rücklagenmittel verwendet, zu klären ist noch, inwieweit es Zuschüsse gibt. Unter Umständen muss dafür 2027 auch ein Kredit in Höhe von 900.000 Euro aufgenommen werden, deutet Kämmerin Andrea Wolf an. Das, betont sie, hänge aber von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen und der Kreisumlage ab.

Die höhere Kreisumlage belastet den Raistinger Haushalt

Diese beiden Faktoren sorgen in diesem Jahr übrigens dafür, dass der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt vergleichsweise dünn ausfällt. Aufgrund der guten Einnahmesituation in der Vergangenheit (2022 lag die Gewerbesteuer bei knapp zwei Millionen Euro, für heuer wird nur mit 1,3 Millionen gerechnet) erhält die Gemeinde Raisting heuer keine Schlüsselzuweisung. Dadurch fehlen gegenüber dem vergangenen Jahr 133.000 Euro in der Kasse. Zudem steigt die Kreisumlage von 1,7 auf 1,96 Millionen Euro. Die Folge: Der Haushaltsplan weist nur noch ein Überschuss von 170.000 Euro im Verwaltungshaushalt aus. 2023 lag der Ansatz noch bei 402.000 Euro, im Ergebnis konnten sogar bei 835.000 Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt überführt werden.

Auch in den nächsten Jahren geht die Kämmerin eher von geringeren Überschüssen als in der Vergangenheit aus und kalkuliert mit 174.000 bis 291.000 Euro jährlich. Die Überschüsse müssen nach den Haushaltsvorschriften mindestens so hoch sein wie die Tilgung. Dafür sind in diesem Jahr 122.000 Euro vorgesehen. Allerdings betont die Kämmerin, dass die Tilgung etwa für die gemeindliche Seniorenwohnanlage nicht aus Steuermitteln bedient werden muss, sondern sich aus den Mieten refinanziert. Zu Jahresbeginn hatte die Gemeinde Raisting Schulden in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro, die großteils wegen der Seniorenwohnanlage aufgenommen worden sind.

Inwieweit in den nächsten Jahren wieder Rücklagen aufgebaut werden können, ließ die Kämmerin in der Gemeinderatssitzung offen. Ein zukünftiges Einnahmepotenzial könnte aber im Baugebiet am Hartweg und Wiesenweg liegen. Die Fläche dafür wurde bereits 2019 erworben, allerdings befindet sich das Baugebiet erst im Stadium des Bauleitplanverfahrens.