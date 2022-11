Ammersee

vor 22 Min.

Raistings Trommler brauchen mehr Platz

Plus Der Raistinger Gemeinderat spricht sich dafür aus, dem "Trommlerzug Raisting-Sölb" einen Raum im Alten Pfarrhof zur Verfügung zu stellen.

Von Alfred Schubert

Der "Trommlerzug Raisting-Sölb" hat einen Antrag "zur Erstellung eines Vereinsheimes im Dachgeschoss des Alten Feuerwehrhauses an den Gemeinderat gestellt. Der Verein wachse, so die Begründung, und brauche daher eine feste Bleibe. Im Sommer werde das Trommeln im Freien geübt, im Winter werden derzeit Hallen genutzt, die zeitweise als Übergangslösung zur Verfügung stehen. Einen eigenen Raum in der Ortsmitte sehen die Trommler als ideale Lösung ihres Raumproblems an. Dieser wäre von den Mitgliedern gut erreichbar, und vor allem für die Ausbildung von Nachwuchs von Vorteil.

