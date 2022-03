Ammersee

In Pähl gibt es wenig Interesse am Bürgerentscheid

In Pähl soll ein neues Rathaus gebaut werden. Entscheiden werden darüber am 13. März die Pähler Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid.

Plus Die Rathaus-Befürworter in der Gemeinde Pähl informieren online über ihre Pläne. Dabei stoßen sie auf sehr wenig öffentliches Interesse.

Von Von Alfred Schubert

In der Gemeinde Pähl stehen zwei Bürgerentscheide an. Am 13. März sind die Wahlberechtigten aufgerufen, für oder gegen den Neubau eines Rathauses am Ende der Eichbergstraße zu stimmen. Auf einem Wahlzettel gilt es über ein Ratsbegehren für den Neubau und ein Bürgerbegehren gegen denselben zu entscheiden. Zudem gibt es noch eine Stichfrage, deren Beantwortung über das Bauprojekt entscheidet, wenn die beiden Bürgerentscheide kein Ergebnis liefern.

