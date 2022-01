Ammerseeregion: Wie gut ist die Luft an den Schulen?

Der Landkreis Weilheim-Schongau nimmt an einer Studie zur Luftqualität in den Unterrichtsräumen teil. Am Forschungsprojekt ist das Max-Planck-Institut beteiligt.

Der Landkreis Weilheim-Schongau nimmt am überregionalen Forschungsprojekt „Sicheres Klassenzimmer“ teil. Bei diesem Projekt wird bis zum Ende des Schuljahrs 2021/2022 die Luftqualität während des realen Unterrichtsbetriebs untersucht. Am 12. Januar wurden abschließend die Sensoren im Gymnasium Weilheim installiert — insgesamt nehmen elf weiterführende Schulen sowie drei Förderzentren im Landkreis teil, berichtet das Landratsamt. Das Forschungsprojekt „Sicheres Klassenzimmer“ ist eine Initiative der Hochschule München in Zusammenarbeit mit Forschenden der TU München, der LMU München sowie des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz.

Luftqualität an Schulen: Wie das Forschungsprojekt abläuft

Bei dem Ortstermin mit Schulleiterin Beate Sitek und Norbert Merk, Kreiskämmerer am Landratsamt, stellte Prof. Dr. Christian Schwarzbauer, Projektleiter und Professor für Medizintechnik an der Hochschule München, das Projekt und die dafür nötige Technik vor. „Wir haben darauf geachtet, dass wir vorkonfigurierte Komponenten verwenden, also praktisch eine ‚Plug & Play-Technologie‘“, sagte Schwarzbauer. „Für die Schulen soll kein zusätzlicher Aufwand entstehen.“

Am Gymnasium Weilheim wurden an diesem Tag acht Klassenräume mit der Messtechnik ausgestattet, die ohne Bohren und Schrauben auskommt. Zur Messung der Luftqualität (Kohlendioxid, relative Feuchte, Temperatur) wird eine handtellergroße Sensorbox verwendet, die auch einen integrierten Bewegungssensor enthält. „Der Bewegungssensor zeigt uns, zu welchen Zeiten der Raum belegt ist“ erklärt Schwarzbauer. In Klassenzimmern, in denen mobile Raumluftreiniger zum Einsatz kommen, werden zusätzliche Leistungsmesser-Sensoren verwendet, um den aktuellen Volumenstrom der Raumluftreiniger zu erfassen. Die Daten aller Sensoren werden von einem zentralen Gateway gebündelt und von dort über das Mobilfunknetz zur Hochschule München übertragen.

So viel kostet die Studie pro Schule

Die Kosten der Messungen belaufen sich auf etwa 1500 Euro pro Schule. Kreiskämmerer Norbert Merk benannte Gesamtkosten von rund 20.000 Euro. „Wir haben von Anfang an versucht, die bestmögliche und am meisten praxistaugliche Lösung zu finden, indem wir im Vorfeld eine Begehung der Schulen mit einer Fachfirma durchführten“, sagte Merk. Schwarzbauer bestätigte zum Thema Praxistauglichkeit: „Bei vielen Geräten ist die Lautstärke das Problem, da sie beim erforderlichen Volumenstrom der nötigen Luftreinigungsleistung zu laut für den Unterricht sind.“

Die Daten aus den Messungen werden künftig an die Hochschule für angewandte Wissenschaften in München per Funk übertragen und ausgewertet. Dabei werden nur anonyme Messdaten weitergegeben, keine personenbezogenen oder institutionellen Daten.

Lesen Sie dazu auch

Bei dem Projekt, bei dem auch noch weitere bayerische Landkreise beteiligt sind, wird in den kommenden Monaten die Luftqualität in repräsentativen Schulräumen unterschiedlicher Größe untersucht. Dabei werden verschieden Lüftungskonzepte untersucht und verglichen, wie etwa das klassische Fensterlüften, mobile Raumluftreiniger, raumlufttechnischen Anlagen oder dezentrale Lüftungsanlagen. Auch der Einfluss der Jahreszeit und der Witterung auf die Luftqualität sowie das daraus resultierende Covid-19-Infektionsrisiko werden erforscht, heißt es weiter. (ak)