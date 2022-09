Autofahrer macht in Weilheim eine besorgniserregende Entdeckung

Ein Autofahrer meldet in Weilheim einen möglicherweise gefährlichen Vorfall. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Weilheim. Dazu heißt es im Polizeibericht, dass in der Zeit von Donnerstag (22. September) um 17 Uhr bis zum Freitag um 12 Uhr ein 61-jähriger Wessobrunner seinen Pkw auf dem Parkplatz der Stadthalle abgestellt hatte. Bei der nächsten Fahrt stellte er fest, dass das Fahrverhalten recht ruckelig ist, als er die Fahrt unterbrach, bemerkte er, dass am linken Hinterrad drei Radmuttern fehlten und zwei weitere locker waren.

Derzeit wird von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausgegangen. Zeugen für den geschilderten Vorfall werden gebeten, sich unter der Telefon 0881/ 640-0 mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen. (AK)

