B2-Ausbau: Wielenbacher Bürgerinitiative ist enttäuscht

Wielenbacher Bürgerinitiative bleibt mit ihrer Petition gegen einen Ausbau der B2 erfolglos. Dabei war man durchaus optimistisch in den Landtag gekommen.

Mit über 1600 Unterschriften im Rücken ist die Bürgerinitiative gegen den Ausbau der B2 bei Wielenbach im Maximilianeum angetreten. Mit einer Petition an den Landtag sollte die geplante Aufrüstung der B2 zu einer Kraftfahrstraße zwischen Pähl und Wielenbach gestoppt werden. Gebaut werden sollen drei Fahrstreifen, eine zum Überholen, sowie ein neues Brückenbauwerk mit zwei Beschleunigungsstreifen für den Anschluss Richtung Tutzing. Die Sache ging für die Bürgerinitiative jedoch nicht wie erhofft aus.

Die Bürgerinitiative kritisiert, dass für den Straßenausbau über drei Hektar Fläche asphaltiert und betoniert würden. Mit dem „Nein“ aus Weilheimer Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße und der Aussage des Staatlichen Bauamts dazu, dann die Umfahrung bei Weilheim auch nicht zu bauen, war die Bürgerinitiative voller Hoffnung nach München in den Landtag gefahren. „Eigentlich war uns klar und ist es völlig logisch, dass jetzt dieser Ausbau bei Wielenbach keinen Sinn mehr ergibt und die Pläne zu überarbeiten sind. Was bringt ein Ausbau der B2 auf zwei Kilometern Länge zur Kraftfahrstraße, wenn es danach mit 70, dann mit 50 Stundenkilometern, einer geplanten Ampel auf der B2 bei Wielenbach und vier Ampeln in Weilheim weitergeht?“, wird Astrid Schamper, Sprecherin der Wielenbacher Bürgerinitiative, in einer Mitteilung zitiert.

Regierung sieht keinen Zusammenhang mit der Ablehnung einer Umgehungsstraße in Weilheim

Allerdings: Mit den Stimmen der Fraktionen von CSU, Freien Wählern, FDP und AfD wurde die Petition im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr abgelehnt. Auf Nachfrage der SPD-Vertreterin Natascha Kohnen „wo denn jetzt, nach dem Nein für Weilheim, der Sinn des geplanten Ausbaus liegt?“ habe es keine Antwort von den Regierungsfraktionen gegeben. Verwiesen worden sei nur darauf, dass der Ausbau sei seit Jahren geplant sei, und ein Ausbau aufgrund des Verkehrsaufkommens erforderlich sei.

Die Umfahrung von Weilheim hat laut Aussage des Ministeriums nichts mit dem Ausbau bei Wielenbach zu tun, dies seien zwei völlig unterschiedliche Dinge. „Mich macht das Verhalten der Abgeordneten der CSU und der Freien Wähler und der Staatsregierung fassungslos“, erklärte Wielenbachs Bürgermeister Harald Mansi ( SPD), "egal was passiert, einfach weiter Straßen bauen, ob es Sinn macht oder nicht, egal, dass eine Mehrheit das nicht mehr will. Das wird doch ein Schildbürgerstreich, zwei Kilometer Kraftfahrstraße, davor nichts, dahinter nichts".

Die Grünen fordern den zweigleisigen Ausbau der Bahn und weitere Bahnhalte

Unterstützung erhielt die Bürgerinitiative auch vom Landtagsabgeordneten Dr. Markus Büchler (Grüne). Er sagte, dass die Zeiten grenzenlosen Straßenbaus vorbei seien, mit den bestehenden Straßen ausgekommen werden und endlich etwas für die Schiene getan werden müsse. "Wir warten alle auf den zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsbahn und auf weitere Bahnhalte." (AZ)

