Betrüger sind in der Ammersee-Region auf Whatsapp aktiv

Kriminelle sind derzeit am Smartphone aktiv. In einem Fall wurde ein Vater aus dem Landkreis Weilheim um eine vierstellige Summe betrogen worden.

Zwei für die Kriminellen erfolgreiche und für ihre Opfer schadensträchtige Betrugsmaschen am Telefon meldet die Weilheimer Polizei. In einem Fall war auch eine Frau aus dem Landkreis Landsberg betroffen.

Angeblicher "Eurolotto Club" lockt mit falschen Versprechen

Laut Polizei zeigte eine 79-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg am Montag einen solchen Betrugsfall an. Ihren Worten zufolge erhielt sie bereits im September einen Anruf eines „Eurolotto Clubs“ mit einem Gewinnversprechen. Im Laufe des Telefongesprächs gab die 79-Jährige ihre Kontodaten heraus und stellte nun fest, dass innerhalb der letzten Monate viermal ein Betrag in Höhe von 89 Euro von ihrem Konto abgebucht wurde, berichtet die Polizei. Seitens der Polizei wird noch einmal darauf hingewiesen, keine persönlichen Daten am Telefon zu offenbaren.

Um vierstellige Summe betrogen: Falscher Sohn bittet Vater um Geld

Deutlich größer ist der Schaden, den ein 39-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Weilheim-Schongau durch Telefonbetrug erlitten hat. Der Mann erhielt eine Whats-App-Nachricht, vermeintlich von seinem Sohn. In der Nachricht wurde ihm vom angeblichen Sohn mitgeteilt, dass das Handy kaputt gegangen sei und er deswegen eine neue Nummer habe. Da ein Zugriff auf das aktuelle Onlinebanking noch nicht möglich sei, wurde der Vater gebeten, eine anstehende Rechnung zu begleichen. In der Nachricht wurde dem 39-Jährigen noch die Rückzahlung in den nächsten Tagen versprochen.

Erst nach der Überweisung einer vierstelligen Euro-Summe stellte der Mann fest, dass er einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war.

Diesbezüglich rät die Polizei, sich erst persönlich rückzuversichern. (ak)

Lesen Sie dazu auch