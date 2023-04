Region Ammersee

21.04.2023

Bücherparadies Ammersee – Leseratten kommen hier voll auf ihre Kosten

Plus Am Sonntag ist "Tag des Buches". Wer gerne liest, findet am Ammersee viele öffentliche Bücherschränke. Ein Kinder-Vorlesetag findet an der Büchergondel in Utting statt.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Ein Bücherkarussell, eine Büchertelefonzelle und sogar eine Büchergondel – zum Teil rund um die Uhr frei zugänglich für jeden, der ein Buch mit nach Hause nehmen oder anderen Lesebegeisterten zur Verfügung stellen möchte – am Ammersee-Westufer werden Leseratten bestens versorgt. Unsere Redaktion hat sich zum "Tag des Buches" am kommenden Sonntag in der Region umgeschaut und festgestellt: Wer lesen mag, findet unkompliziert Zugang zum Schmöker seiner Wahl. Und wer in den genannten Bücher-Sammelstellen nicht findet, was er sucht, der hat bestimmt in einer der vielen Büchereien und Buchhandlungen Erfolg. Aber: Ist Lesen eigentlich noch in? Und vor allem: Ist das Lesen von mehr oder weniger dicken Wälzern noch in oder greifen die meisten dann doch lieber zum E-Book? Ein paar Buch- und Lesebegeisterte am Ammersee-Westufer haben uns diese Fragen so beantwortet:

Jürgen Höhl hat vor über zehn Jahren das Uttinger Bücherkarussell ins Leben gerufen, das in den Räumen des Uttinger Bürgertreffs untergebracht ist. Jeden Samstag ist einer seiner zehn Helferinnen oder Helfer in der Bahnhofstraße 17, um denen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, die in den Regalen nach Lesestoff suchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen