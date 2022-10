Region Ammersee

Bundesverdienstkreuz für den Weilheimer Seelsorger Erwin Helmer

Plus Für sein Lebenswerk im sozialen Bereich wird der in Dießen aufgewachsene Bäckersohn und Seelsorger Erwin Helmer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Geboren wurde Erwin Helmer 1952 in Schongau, er betont aber: "Aufgewachsen bin ich in Dießen." Geprägt hat ihn diese Zeit. Über einen Mitschüler kam er in den Kontakt zur christlichen Arbeiterjugend, kurz: CAJ. "Jeder Arbeitnehmer ist mehr wert als alles Gold und Geld der Erde", sei deren Grundsatz, mit dem er sich identifizieren konnte. "Der Mensch steht vor den Sachwerten", so Helmer, das sei auch der Grundgedanke, an dem sich die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, kurz: KAB, orientiert. Es gebe eine göttliche Würde des Menschen, und diese Würde habe er nicht nur vor Gott. "Diesen Wert hat auch jeder in der Arbeitswelt", so seine Überzeugung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

