Chefarzt wird am Krankenhaus Schongau verabschiedet

Am Krankenhaus in Schongau wird der Ärztliche Direktor Michael Platz verabschiedet. Er ist wegen einer Verletzung gehandicapt.

Verabschiedet wurde dieser Tage der Chefarzt und ärztliche Direktor des Schongauer Krankenhauses, Dr. Michael Platz. Platz selbst musste die vielen Wünsche seiner Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeiter im Rollstuhl entgegen nehmen, der Grund: Er hatte sich beim Volleyballspielen eine Verletzung zugezogen.

1998 hatte Platz die Position des Leitenden Arztes in der Chirurgie übernommen, später wurde er Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie und ab 2019 übte er zudem noch das Amt des Ärztlichen Direktors aus. Der in Balingen (Baden-Württemberg) geborene Platz studierte in München Humanmedizin. Dann arbeitete er an der Uniklinik München Campus Großhadern und bei den städtischen chirurgischen Kliniken in Frankfurt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Direktor des Schongauer Krankenhauses ist Erfolgsgarant bei Wettkämpfen

Seiner Fröhlichkeit und seinem Schwung habe man nicht entkommen können und bei jeder Feier sei er mit dabei gewesen, heißt es weiter. Sportliche Veranstaltungen wie Volleyballturniere oder das Wettschwimmen beim jährlichen Gesundheitstag seien durch sein Mitwirken „zum Ereignis mit Erfolgsgarantie für die Mannschaft der Chefärzte“, geworden. (ak)

Lesen Sie dazu auch