Region Ammersee

vor 33 Min.

Neues Album von Def Leppard: hart, aber herzlich

Plus Def Leppard ist eine der erfolgreichsten Rock-Bands der 1980er-Jahre. Inzwischen sind die fünf Engländer bei ihrem zwölften Album angekommen.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Wir begeben uns auf eine Zeitreise mitten in die 1980er-Jahre. Def Leppard aus dem englischen Sheffield sind eine richtig große Nummer in der New Wave Of British Heavy Metal-Szene, gleich neben Judas Priest oder Saxon. Das Quintett verkauft von seinem vierten Studioalbum „Hysteria“ mehr als 20 Millionen Kopien. Jetzt ist die Rock-Legende zurück mit seiner zwölften Produktion, „Diamond Star Harlos“. Hinter dem Mikrofon steht nach wie vor Gründungsmitglied Joe Elliott, der äußerst stolz auf diese Produktion ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .