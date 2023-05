Der Schützengau Ammersee ehrt verdiente Mitglieder

Bei der Gauversammlung des Schützengau Ammersee werden verdiente Schützinnen und Schützen ausgezeichnet. Sportliche Erfolge gibt es am laufenden Band.

Auf ein sehr positives Schützenjahr 2022 kann der Schützengau Ammersee mit seinem Schützenmeister Marcus Schmidt bei der Gau-Generalversammlung zurückblicken. Bei der Generalversammlung im Mai 2022 galt es noch, die durch die Corona-Jahre schwierigen Zeiten aufzuarbeiten, was auch gelang, mit Neuwahlen und zum Teil Neubesetzung der Abteilungen des Gauvorstands. Ein besonderer Gruß galt der Ehrengauschützenmeisterin und Ehrenmitglied im Schützenbezirk Oberbayern, Andrea Schmelzer. Erfreut zeigte sich Marcus Schmidt über die Anwesenheit des stellvertretenden Bezirksschützenmeisters des Schützenbezirks Oberbayern, Johannes Enders, sowie die Vertreter der Gaupatenvereine aus Landsberg und Starnberg.

Zu 43 Terminen seit der letzten Generalversammlung waren Schmidt oder Vertreter des Gauvorstands innerhalb und außerhalb des Gaues unterwegs. Hier einige Ausschnitte aus dem von Schmidt vorgetragenen Jahresbericht: Darunter die Teilnahme mit einer Gaudelegation am Landesschützentag in München, einer Delegiertenversammlung auf der Schießsportanlage in Hochbrück, die Teilnahme an der 100-Jahrfeier des Patengaues Weilheim und Sommerfest und Generalversammlung des Patengaues Starnberg zum 100-jährigen Jubiläum. Bei der 100-Jahrfeier des Patengaues Landsberg war der Gau Ammersee mit einer Delegation und Fahnenabordnung vor Ort. Nach zweijähriger Pause nahm die Ammersee Gaujugend am Oktoberfest Landesschießen teil. Die Gauköniginnen und Gaukönige nahmen am Bezirksschützentag mit Bezirkskönigsschießen und anschließendem Festabend mit guten Schießerfolgen teil.

Über 3200 Mitglieder zählt der Schützengau Ammersee

Zu den Feiern und Veranstaltungen innerhalb des Gaues zählte im September 2022 der Gaujahrtag in Eresing. An zwei Wochenenden fand das Gaukönigsschießen Ende September bei den Tell-Bergschützen in Windach statt. Daran nahmen 223 Schützinnen und Schützen der Gauvereine teil. Sehr zahlreich war die Beteiligung am Seniorenschießen des Gau Ammersee in Eching. Fünf Fernrundenwettkämpfe der Schützenjugend und das Finalschießen fanden Anfang April 2023 in Schondorf statt.

Gauschützenmeister Schmidt dankte den ausrichtenden Vereinen und Betreuern für die Durchführung der Schieß-Wettkämpfe im Gau Ammersee. Der Dank des Gauschützenmeisters galt auch den Mitgliedern der Gauvorstands, den Referenten und der Gau-Fahnenabordnung für ihren vorbildlichen Einsatz übers Jahr. "Bei der Jugendarbeit dürfe man nicht nachlassen. Optimistisch stimmt die wieder steigende Zahl der aktiven Jungschützen und das Schießen mit dem Lichtgewehr, eine Neuerung im Gau, das in immer mehr Vereinen zum Einsatz kommt", bemerkte er.

Der Schützengau Ammersee mit seinen 20 Vereinen hat insgesamt 2356 Mitglieder. Die Gaumeisterschaften zu Anfang des Jahres 2023 für Luftgewehr und Luftpistole fanden in Eching statt. Die weiteren Disziplinen wurden in den Schützenvereinen in Utting, Dießen und Raisting ausgeschossen. 225 Schützinnen und Schützen sowie Schüler und Jugendliche nahmen daran teil. Gut war auch die Teilnahme an den Rundenwettkämpfen in den verschiedenen Gauligen und am Oktoberfestschießen. Aktiv nahmen die Bogenschützen des Gau Ammersee an den Ligaschießen teil.

Ehrungen und Auszeichnungen

Mit der kleinen Ehrennadel des Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) wurde Andrea Böhmer-Wiese von der Schützengesellschaft Hubertus Rott ausgezeichnet. Andrea Böhmer-Wiese habe sehr viel geleistet beim Bau des neuen Schützenheimes, ist seit 1993 Kassenführerin des Schützenvereins und übernehme bei Vereinsabenden die Bewirtung der Hubertus Schützen.

In Anerkennung ihrer Arbeit als Schützenmeisterin der Schützengesellschaft Hubertus Rott wurde Centa Glöckler mit der Silberbrosche mit dazugehöriger Verdienstnadel des BSSB ausgezeichnet. Der Bau des neuen Schützenheimes mit der dazugehörigen Verantwortung sei auch ihr großer Verdienst, wies Gauschützenmeister Schmidt hin.

Für ihern Einsatz für das Deutsche Schützenwesen wurde Ingrid Kittl mit der Goldenen Verdienstnadel des Deutschen Schützenbundes gedankt. Seit 18 Jahren ist Ingrid Kittl 1. Schützenmeisterin des Schützenverein Schwoag Achselschwang. Seit elf Jahren ist Josef Vogl Schützenmeister vom Schützenkranz Riederau. "Die Riederauer Schützen kämpfen seit vielen Jahren für ein eigenes Schützenheim mit viel Auf und Ab", stellte Gauschützenmeister Marcus Schmidt fest. Derzeit werde das bestehende kleine Schützenheim mit einer Lüftungsanlage ausgebaut. Für seine Arbeit um das Schützenwesen wurde Josef Vogl mit der Goldenen Verdienstnadel des BSSB geehrt und ausgezeichnet.

Lob gab es vom Bezirksschützenmeister Oberbayern

Die Grüße des Schützenbezirks Oberbayern überbrachte der stellvertretenden Bezirksschützenmeister Johannes Enders und stellte zu Ende der Versammlung fest "Gratuliere, der Schützengau Ammersee ist ein sehr aktiver Schützengau, vielseitig und interessant in vielen Bereichen, mit guter Jugendarbeit, mit Lichtgewehrschießen und dem Damen- und Seniorenschießen, mit Auflage sowie Vorderladerschießen." Weiter seien Schützen aus dem kleinen Gau Ammersee sportlich sehr erfolgreich bei überregionalen Meisterschaften bis zur 1. Bundesliga, mit der 1. Mannschaft der Feuerschützengesellschaft Dießen, die sich im Oberhaus festgeschossen hat, so wie auch die Pistolenmannschaft der SG Raisting in der 2. Bundesliga. Maximilian Ulbrich, der für die FSG Dießen startet, wurde sogar Vizeweltmeister und 2023 Europameister mit dem Luftgewehr. Erfreulich und etwas ganz Besonderes sei, dass nach den Corona-Jahren die Mitgliederzahlen im Schützenbezirk wie auch im Gau Ammersee wieder nach oben gehen, auch bei den Schülern und Jugendlichen. Der Bezirksschützenmeister versprach, einen Zuschuss des Bezirkes von 1500 Euro für die Schützenjugend, wie 2022 gewährt, auch dieses Jahr 2023 wieder auszuschütten.