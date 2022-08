Die Stoa 169 in Polling hat jetzt eine georgische Akademiesäule

Plus Studenten der freien Universität Tiflis gestalteten eine Akademiesäule der Stoa 169. Jedes Jahr wird eine andere Akademie der Welt eingeladen.

Die Stoa 169 ist bereits im September vorigen Jahres eröffnet worden. Sie ist damit aber noch nicht fertig. Der Künstler Bernd Zimmer hat eine Diagonale weitgehend offen gelassen. Jetzt soll jedes Jahr eine Akademie der Welt eingeladen werden, eine dieser Säule zu gestalten.