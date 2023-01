Diebe klauen in Seefeld Handballtor von Schulgelände

Die Herrschinger Polizei meldet einen außergewöhnlichen Diebstahl: In Seefeld wird ein Handballtor gestohlen.

In den Weihnachtsferien ist an der Grundschule Seefeld ein außergewöhnlicher Diebstahl verübt worden. Die bislang unbekannten Diebe entwendeten ein Handballtor, meldet die Herrschinger Polizei. Das Tor befand sich auf dem Hartplatz direkt an der Grundschule.

Den Dieben dürfte der Abtransport des Tores sicher schwergefallen sein, da dieses äußerst unhandlich war, so die weitere Einschätzung der Polizei. Die Pfosten des Tores waren aus silberfarbenem Aluminium mit roten Strichen. Der Wert des Tores beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)

