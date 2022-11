Es ist Christkindlmarkt-Zeit in Weilheim

Bis in den Januar hinein ist es in Weilheim weihnachtlich und festlich. Am 1. Dezember öffnet der Christkindlmarkt, und auch der "Hüttenzauber" lockt. Das ist geboten.

Ab Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, findet wieder der Weilheimer Christkindlmarkt statt. "In diesem Jahr wurde der Christkindlmarkt umgestaltet, sodass sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Weihnachtsstadt mit liebevoll dekorierten Weihnachtshütten auf dem Marienplatz, Kirchplatz und Reinhard-Schmid-Platz freuen dürfen", heißt es in der Marktankündigung der Stadt Weilheim.

Angeboten werden demnach regionale und handgefertigte Waren, wie Schmuck, Weihnachtsdekorationen und Geschenke, sowie zahlreiche gastronomische Spezialitäten. Auch die lebenden Schafe von Hans Schleich im Gatter vor der großen Krippe am Stadtmuseum sind wieder dabei. Wer bei einem Glühwein Seeluft schnuppern möchte, ist am Stand der Marinesoldaten des Minenjagdbootes „Weilheim“ richtig. Der Verkaufserlös kommt wie in jedem Jahr sozialen Zwecken zugute. Geöffnet ist der Markt Donnerstag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Markus Loth

Die offizielle Eröffnung durch Weilheims Bürgermeister Markus Loth erfolgt am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Marienplatz zu den Klängen der Turmbläser der Weilheimer Stadtkapelle. Schon ab 16 Uhr findet das Adventssingen vom Kinderchor der Hardtschule Weilheim sowie von den Vorschulkindern des Awo-Kinderhauses statt. Um 17 Uhr singen die Kinder des evangelischen Kinderhauses sowie des integrativen Kneipp-Kinderhauses Mariae Himmelfahrt.

An den folgenden Tagen bieten das Blechbläserensemble der Musikschule, der Chor der Ammerschule, die Band MehrSaiter, das Percussionensemble „Los Okedos“, Happy Voices, die Alphornbläser Pfaffenwinkel, der Chor „Sannanina“ und Harfenfrau Brigitte Schröder sowie das Weihnachtssingen in der Kirche Mariae Himmelfahrt ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm. Am Samstag um 11 und um 15 Uhr erzählt Pfarrer Birkle die Geschichte vom heiligen Nikolaus, dabei wird er begleitet vom Nikolaus und seinen Engerln.

Für Kinder findet im Stadtmuseum an allen vier Tagen ein buntes Programm statt: Am Donnerstag wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei vorgelesen. Am Freitag kommt das Puppentheater Krambambula. Die Karten können im Stadtmuseum im Vorverkauf erworben werden. Am Samstag kann man mit „Familie Tulpe“ eine kleine Krippe basteln und am Sonntag der Märchenerzählerin lauschen. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag ein kleines Kinderkarussell.

Buntes Kinderprogramm im Stadtmuseum

Der „Hüttenzauber“ in der Innenstadt lädt bis teilweise in den Januar hinein ein. Er umfasst die Hütten „Intermezzo“ und „Komode Zauberbude“ auf dem Kirchplatz und die „Herzlalm“ sowie den Mandelstand in der Schmiedstraße. In der Schmiedstraße gibt es zudem wieder als beliebten Treffpunkt die Vereinshütte, bei dem die Weilheimer Vereine und Organisationen im Wechsel unterschiedliche Angebote anbieten.

Bis zum 6. Januar dauert der traditionelle „Oberstadtler Krippenweg“, bei dem in den Schaufenstern der Geschäfte in der „Oberen Stadt“, im Rathaus und im Stadtarchiv traditionelle Krippen ausgestellt werden. Eröffnet wird der Krippenweg am Samstag, 26. November, um 17 Uhr im Vereinsheim mit musikalischer Umrahmung.

Am 6. Januar werden die Kinder um 11 Uhr auf den Marienplatz eingeladen, wo sie nach italienischem Brauch von der Hexe Befana beschenkt werden. (AK)