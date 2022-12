Feuerwehr Pähl: Mehr Platz für Fahrzeuge und eine Heizanlage

Die Pähler Feuerwehr will anbauen um drei zeitgemäße Stellplätze für ihre Einsatzfahrzeuge und eine Energiezentrale zu schaffen.

Das Pähler Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Um wieder auf den neuesten Stand zu kommen, will die Feuerwehr einen Anbau errichten, der den heutigen Anforderungen entspricht. Der Gemeinderat in Pähl befürwortet das Projekt.

Aus den neuen Stellplätzen können die Fahrzeuge durch die vier Meter breiten Tore gerade ausfahren, die Quetschgefahr an den nur 3,5 Meter breiten Toren, aus denen die Fahrzeuge eine Rechtskurve fahren müssen, entfällt damit. Mit dem Anbau entfallen allerdings auch die hinteren Stellplätze des bestehenden Hauses. Aber der Platz ist nach Darstellung der Feuerwehr nicht verloren. Dort sollen Lagerräume und die Umkleideräume untergebracht werden. Letzteres habe den Vorteil, dass das Umkleiden im Fahrzeugbereich entfällt, das mit Unfallgefahren verbunden sei.

Mit dem Neubau soll Energie gespart werden

Mit dem Neubau soll auch Energie gespart werden. Bisher braucht das Feuerwehrhaus pro Jahr rund 35.000 Kilowattstunden elektrischen Strom, um auf der erforderlichen Mindesttemperatur gehalten zu werden. Dies liegt an der ineffizienten Elektroheizung. Bei der Erweiterung und dem Umbau des Bestandsgebäudes soll auch die Wärmedämmung verbessert werden. Geheizt werden soll entweder mit einer Wärmepumpe, die durch die Nutzung von Umgebungswärme einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hat, oder durch einen Anschluss an die Nahwärmeversorgung, deren Heizzentrale in das Feuerwehrhaus integriert werden könnte.

Die Gemeinderäte sprachen sich nämlich auch dafür aus, den Anbau, der auf der Nordseite des Vorplatzes gebaut werden soll, zu unterkellern. Der Keller würde ausreichend Platz für die Energiezentrale der schon lange geplanten Nahwärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften im Umfeld bieten. Die Heizung müsste dabei nicht sofort gebaut werden, nur der Kellerraum müsste geschaffen werden, bevor das Feuerwehrhaus darüber gebaut wird. Andreas Ottinger hält dies für "ganz wichtig".

Überlegungen zum Bau einer Nahwärmeversorgung

Hinter den Überlegungen zum Bau einer Nahwärmeversorgung steht zum einen die Kostenersparnis, da Hackschnitzel kostengünstig aus dem Holz heimischer Wälder produziert werden können, zum anderen auch der Klimaschutz durch die CO₂-Neutralität von Holz und die Versorgungssicherheit. Mit einer solchen Heizung und dem Strom aus den Photovoltaikanlagen auf den Dächern könnte ein hoher Autarkiegrad erreicht werden. Gerhard Müller, der sich als "Freund des Stroms" bezeichnet, regte an, auch auf dem Dach des Anbaus eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Lesen Sie dazu auch

Der Vorschlag der Feuerwehr kam bei den Gemeinderäten gut an. Die Gemeinde braucht laut Bürgermeister Werner Grünbauer derzeit 280.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, davon allein 120.000 Kilowattstunden für Heizungen von kommunalen Gebäuden. Die Umrüstung der Heizungen und der Bau von photovoltaikanlagen auf den Dächern sei daher notwendig.

Das Pähler Feuerwehrhaus wurde 1993 gebaut

Das derzeitige Pähler Feuerwehrhaus, das am Ende der Eichbergstraße neben dem Bauhof und der "Kleinen Schule" steht, wurde Ende der Achtzigerjahre geplant und 1993 gebaut. Es entsprach damals den aktuellen Anforderungen. Diese sind aber inzwischen erhöht worden. Die Stellplätze und ihre Tore müssen breiter sein, damit beim Ausfahren keine Quetschgefahr besteht. Aufgrund des größeren Platzbedarfs ist ein Umbau des Bestandsgebäudes nicht möglich.