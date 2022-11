Geldautomat der Sparkasse wird in Weßling gesprengt

In Weßling im Landkreis Starnberg sprengen unbekannte Täter einen Geldautomaten. Das Landeskriminalamt startet einen Zeugenaufruf.

Ein Geldautomat der Sparkasse wurde am frühen Mittwochmorgen in Weßling im Landkreis Starnberg gesprengt. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, 9. November, gegen 2.42 Uhr. Der Geldausgabeautomat befindet sich freistehend am Straßenrand. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Auto in Richtung der nahegelegenen A96. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Bayerisches Landeskriminalamt sucht Zeugen

Das Bayerische Landeskriminalamt sucht Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können, weil ihnen verdächtige Personen aufgefallen sind oder sie im Umfeld des Automaten, der in der Hauptstraße 23 steht, etwas bemerkt haben. Das LKA bittet auch um Hinweise zu Tätern und Fluchtfahrzeug. Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AK)