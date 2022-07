Kaputte Gleise: Bahnstrecke zwischen Peißenberg und Schongau gesperrt

Zugreisende müssen mehr Zeit einplanen: Im Landkreis Weilheim-Schongau ist ein ganzer Streckenabschnitt gesperrt. Das ist der Grund dafür.

Einschränkungen im Bahnverkehr: Der Streckenabschnitt zwischen Peißenberg und Schongau im Landkreis Weilheim-Schongau ist gesperrt. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) am Donnerstag, 14. Juli, mitteilte, hat die DB Netz AG den Abschnitt dichtgemacht. Der Grund sind defekte Gleise.

Die Meldung eines BRB-Triebfahrzeugführers deckte Schäden am Gleis auf, woraufhin die DB Netz AG schnell reagierte. Diese Maßnahme steht wohl auch im Zusammenhang mit der von der DB angekündigten Überprüfung und möglichen Auswechslung von deutschlandweit rund 200.000 Betonschwellen, was die Befürchtung nahelegt, dass es diesen Sommer noch zu mehreren Sperrungen kommen wird. Da die Mängel nicht kurzfristig behoben werden können, wird sich die Streckensperrung laut DB Netz AG noch bis mindestens Montag, 18. Juli, Betriebsende hinziehen, so die BRB. Die BRB bemühe sich, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen und/oder Großraumtaxis zu organisieren, wobei es zu Kapazitätsengpässen kommen kann. Fahrgäste können auf dieser Strecke auch die Linienbusse der Linien 96 und 56 nutzen, BRB-Fahrscheine werden in den Bussen akzeptiert.

Zuletzt hatte die BRB massiv kritisiert, dass die Schieneninfrastruktur in vielen Teilen Oberbayerns Probleme bereite. (AZ)

Lesen Sie dazu auch