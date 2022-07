Kreis Weilheim-Schongau will Vereine mehr unterstützen

Plus Der Landkreis Weilheim-Schongau will ehrenamtliches Engagement stärker unterstützen. Vereinsvertreter erhalten Tipps. Die Resonanz ist aber enttäuschend.

„Das Ehrenamt ist wichtig, ohne die ehrenamtlich Engagierten würde vieles in unserer Gesellschaft nicht möglich sein“, betonte Andrea Jochner-Weiß, Landrätin von Weilheim-Schongau, bei der Begrüßung der Teilnehmer beim ersten „Vereinstag“. Da es für viele Vereinsvorstände aber immer schwieriger wird, bei ihren Aktivitäten rechtssicher zu handeln, zum Beispiel, wenn es um die Beachtung der Datenschutzgrundverordnung geht, hält die Landrätin ein Fortbildungsangebot für sehr wichtig. Deshalb sei am Landratsamt die „Koordinierungsstelle Bürgerengagement“ (KOBE) gegründet worden, die die Vereine unterstützt.