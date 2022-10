Mann geht in einer Bar in Weilheim auf die Polizei los

In Weilheim rückt die Polizei wegen einer Schlägerei in einer Bar aus. Bei den Ermittlungen rastet ein Mann aus..

In der Polizeizelle hat am Sonntag für einen Mann ein Barbesuch in Weilheim geendet. Wie es im Polizeibericht heißt, war am Sonntag gegen 1.54 Uhr der Polizeiinspektion eine Schlägerei in einer Bar mitgeteilt worden. Vor Ort waren bei Eintreffen der Beamten bereits einige der mutmaßlich beteiligten Personen schon gegangen. Daraufhin versuchten die Beamten, den genauen Sachverhalt zu erfragen.

Hierbei mischte sich einer der wohl an der angeblichen Schlägerei Beteiligten ein und fing irgendwann an, die Polizisten zu schubsen. Einem darauf erteilten Platzverweis leistete er keine Folge, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Daraufhin begann er, die eingesetzten Beamten zu filmen, was laut Polizei eine Straftat darstellt. Mündlichen wiederholten Aufforderungen leistete er keine Folge.

Der Mann wird gefesselt zur Polizeiinspektion gebracht

Als er anschließend in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Erst durch eine Vielzahl an weiteren hinzugerufenen Polizeistreifen konnte der Mann gefesselt zur Polizeiinspektion gebracht werden. Mehrere Beißversuche des Mannes scheiterten. Zudem bedrohte und beleidigte er die Beamten. Der Mann war stark alkoholisiert und stand möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Den 33-jährigen Peißenberger erwarten nun eine Vielzahl an Strafanzeigen. Ein Richter ordnete bis zum späten Vormittag die Gewahrsamnahme des Peißenbergers an. (AK)

