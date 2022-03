Hilfsorganisationen bitten um Geldspenden für Ukrainer

Mehrere Verbände aus dem Kreis Weilheim-Schongau erläutern, warum es derzeit besser ist, für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine Geld zu spenden.

In einer Mitteilung heißt es: „Wir, die Hilfsorganisationen, sind gemeinsam mit unseren lokalen Partnern voll und ganz damit ausgelastet, den Menschen vor Ort – sowohl in der Ukraine als auch für die vielen Flüchtlinge – so gut und schnell wie möglich zu helfen. Uns erreichen immer wieder Angebote von Sachspenden, aber wir haben derzeit absolut keine Kapazitäten, logistische Unterstützung für unkoordinierte Hilfstransporte zu leisten.“ Das vielfältige Engagement sei löblich, effektiver und wesentlich schneller könnten benötigte Dinge wie Decken, Lebensmittel, Wasser, Babynahrung und -bedarf sowie Medikamente aber direkt vor Ort gekauft werden.

Die Partner in der Ukraine und den Nachbarländern könnten vor Ort nach wie vor nahezu alle Hilfsgüter erwerben. Das wenige, was nicht besorgt werden könne, werde bedarfsmäßig erfasst und zentral, meist direkt bei den Herstellern, beschafft – über die Spitzengremien und die Regierung, die hier gänzlich andere Möglichkeiten hätten als jeder Privatmensch und jede private Initiative, so die Hilfsorganisationen. Daher seien Geldspenden „die beste und wirkungsvollste Art“.

Kontakte zu Polizei und Militär in der Ukraine

In die Ukraine einreisen sollten nur Transporte, die auch über die direkten Kontakte zu den Polizei- und Militärbehörden vor Ort verfügten, mahnen die Hilfsorganisationen. Alles andere sei „lebensgefährlich.“ Die meisten der großen Hilfsorganisationen hätten Jahrzehnte, das Rote Kreuz bald zwei Jahrhunderte, die Malteser und Johanniter über neun Jahrhunderte Erfahrungen mit solcher Hilfe in Krisen- und Kriegsgegenden, betonen die Organisationen. Zudem sind wir über die Spitzenverbände mit der Bundesregierung und dem Flüchtlingshilfswerk der UN, sowie den EU-Behörden verzahnt und vernetzt. So werde koordiniert, was im Detail, wie und wo zu tun sei.

Landratsamt Weilheim-Schongau veröffentlicht Bedarf

Auch für die Hilfen im Inland gelte: Sachspenden könnten erst sinnvoll eingesetzt werden, wenn Geflüchtete in Deutschland ankommen. „Wir werden in Abstimmung mit dem Landratsamt den Bedarf veröffentlichen und informieren, wann welche Gegenstände wo abgegeben werden können, beziehungsweise wie Sie mit ehrenamtlichem Engagement unterstützen können.“

Spenden sind bei den Hilfsorganisationen direkt möglich oder an die „Aktion Deutschland hilft“ unter deren IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 bzw. auch an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ unter deren IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600.