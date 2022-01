hAMMERsound in Peißenberg: Im Juli kommen Party und Arbeit zusammen

Im Juli soll das hAMMERsound in Peißenberg wieder aufleben. Bei Musik und Party wollen Unternehmen mit ihren künftigen Auszubildenden in Kontakt kommen.

Die Azubi-Meile, die das hAMMERsound-Festival am 29. Juli in Peißenberg begleitet, ist ausgebucht. Damit sind bei der Jugendmusikveranstaltung 23 ausbildende Unternehmen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und seinen Nachbarlandkreisen vertreten: Die jugendlichen Festivalbesucherinnen und -besucher können sich an den Ständen über Ausbildungsmöglichkeiten und moderne Berufsbilder informieren, teilt das Landratsamt Weilheim-Schongau mit.

Ausbildung für Jugendliche ein wichtiges Thema

„Das Thema Ausbildung gehört zum Jugendalter ebenso dazu wie Musik und Feiern. Uns war sehr wichtig, dass wir regionale Unternehmen verschiedener Größen und Fachrichtungen bieten können“, sagte Christina Bernhard, kommunale Jugendpflegerin im Amt für Ju-gend und Familie im Landratsamt. Sie freue sich sehr, dass so viele Firmen mitmachten und auf die junge Generation zugingen: „Jetzt kommen die Unternehmen dahin, wo die Jugend ist – nicht umgekehrt.“

23 Firmen präsentieren sich. Auch die Kreishandwerkerschaft ist mit einem Gemeinschaftsstand für ihre Gewerke vertreten, „da kleine Betriebe oft kein Budget oder keine Zeit für solch eine Veranstaltung aufbringen können – aber dennoch händeringend Azubis suchen“, erklärte Bernhard.

hAMMERsound-Festival am 29. Juli: Dies Firmen machen mit

Folgende Firmen und Organisationen sind bei der Azubi-Meile vertreten: Hoerbiger Antriebstechnik (Schongau), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( Weilheim), Hans Schröder Maschinenbau (Wessobrunn), Diakonie Herzogsägmühle ( Peiting), Elektro Schöffmann (Weilheim), Landespolizei Bayern, Sparkasse Oberland, Landkreis Weilheim-Schongau, ept GmbH (Peiting), Hirschvogel Umformtechnik (Schongau, Denklingen) V-Markt/V-Baumarkt (Schongau, Peiting, Kaufbeuren, Landsberg), Deutsche Post, Berufsfachschule für Pflege und Krankenpflegehilfe (Schongau), Bildungsträger BIB Augsburg, Ökumenische Sozialstation (Peißenberg, Weilheim; Seeshaupt), Hotel Alpenhof (Murnau), AOK, Bremicker Verkehrstechnik (Weilheim), VR-Bank Werdenfels gemeinsam mit der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG, Berufsfachschule für Pflege und Bildungszentrum der BG Klinik (Murnau), UPM (Schongau), Sportstudio Guffanti (Weilheim), Gemeindewerke Peißenberg und die Kreishandwerkerschaft (Weilheim).

Das hAMMERsound-Festival findet am 29. Juli am Festplatz in Peißenberg statt. Es gibt eine Bühne mit sieben Live-Acts, die Azubi-Meile und einen Skate-Contest. Das Festival wird veranstaltet vom Landratsamt, Kreisjugendring und die Jugendzentren Penzberg, Weilheim, Peißenberg, Peiting und Schongau.

Lesen Sie dazu auch

Die Veranstaltung fand erstmals 2018 statt. Das hAMMER-sound geht zu einer jugendfreundlichen Zeit von 13 bis 22 Uhr über die Bühne. (ak)