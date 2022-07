Polling: Jugendliche klaut mit Bekannten Wodka und betrinkt sich

Vier junge Mädchen konsumieren in Polling eine Flasche Wodka. Die Spirituose stehlen sie zuvor in einem Verbrauchermarkt.

Im Laufe des späteren Donnerstagnachmittags ist eine 14-Jährige aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung durch den Rettungsdienst im Rahmen eines Schutzgewahrsams zur Polizeiinspektion Weilheim gebracht und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Wie die Polizei mitteilt, entwendete das Mädchen aus dem Landkreis Starnberg zuvor gemeinsam mit ihren drei 13-jährigen Bekannten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in einem Verbrauchermarkt in Polling eine Flasche Wodka, die sie anschließend gemeinsam konsumierten. Die drei 13-Jährigen wurden laut Polizei durch die Rettungskräfte an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (AK)