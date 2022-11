Schützengau Ammersee proklamiert seine neuen Majestäten

Plus 223 Schützinnen und Schützen aus 19 Gauvereinen messen sich beim Gauschießen 2022. Im kommenden Jahr ist Raisting Ausrichter. Der Mannschaftspokal geht nach Dießen.

Der Schützengau Ammersee hat nach dem Gauschießen im Schützenheim der Tell-Bergschützen Windach seine neuen Gaukönige 2022 proklamiert. Gaukönigin Luftgewehr in der Damenklasse ist Theresa Gall von den Tell-Bergschützen Windach, Gaukönig in der Luftgewehr-Herrenklasse Andreas Felber vom Schützenverein Edelweiß Pflaumdorf. Gaukönigin mit der Luftpistole Stefanie Loy von der SG Diana Schondorf; Gaukönig Auflage Luftgewehr/Luftpistole Hubert Schneider von den Burgschützen St. Georgen und Gaukönig Jugend Luftgewehr/Luftpistole Eric von Michaelis vom Schützenverein Schmied von Kochel Greifenberg.