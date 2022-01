Schwerer Waldunfall bei Wessobrunn: 50 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Am Wochenende ereignet sich im Weiler Pürschlehen bei Wessobrunn ein schwerer Waldunfall. Ein 33-jähriger Mann wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Samstagnachmittag gegen 14 Uhr hat sich im Bereich des Weilers Pürschlehen bei Wessobrunn ein schwerer Waldunfall ereignet. Wie die Weilheimer Polizei mitteilt war ein 33-Jähriger aus Wessobrunn mit Forstarbeiten beschäftigt.

Waldunfall bei Wessobrunn: Baumstamm schleudert auf Mann und verletzt in schwer

Er wollte in einer Hanglage einen bereits am Boden liegenden Baum anschneiden, um ihn anschließend mit Hilfe einer Seilwinde nach oben zu ziehen. Da dies nicht gelang, schnitt der Waldarbeiter den Baum mit der Motorsäge komplett durch. Der Baumstamm stand jedoch unter starker Spannung und schleuderte auf den Mann und klemmte ihn ein. Nachdem er von der mit 50 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr befreit werden konnte, stellte sich heraus, dass er schwer verletzt war. Er kam im Anschluss ins Krankenhaus nach Murnau. Ein Fremdverschulden die Polizei nicht erkennen.

Tödlicher Waldunfall Anfang Januar bei Pfaumdorf

Es ist nicht der erste schwere Waldunfall im neuen Jahr: Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstag, 8. Januar in einem Wald nordöstlich von Pflaumdorf ereignet (wir berichteten). Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist ums Leben gekommen. Laut Polizei führte er mit zwei Bekannten Waldarbeiten bei Pflaumdorf durch. Als der Baum fiel, brach dieser unerwartet in zwei Teile, traf den Mann und verletzte ihn tödlich. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. (ak)

