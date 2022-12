Seniorin aus Gauting übergibt Schmuck und Gold an Schockanrufer

Ein Schockanrufer erbeutet bei einer 89-Jährigen aus Gauting Schmuck und Gold im Wert von rund 75.000 Euro. Die Polizei gibt Tipps.

Schmuck und Goldmünzen im Wert von etwa 75.000 Euro erbeutete ein unbekannter Schockanrufer bei einer 89-jährigen Gautingerin. Die Frau sei laut Polizeibericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Mittwochvormittag, 30. November, von einem angeblichen Rechtsanwalt angerufen worden. Der gab vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haft abzuwenden, sollte die Frau möglichst Wertgegenstände aus Gold übergeben.

Gautingerin holt Goldmünzen aus ihrem Schließfach bei der Bank

Nachdem die Rentnerin Goldmünzen aus ihrem Bankschließfach entnommen hatte, bekam sie einen weiteren Anruf, bei dem sich der unbekannte Tatverdächtige als Staatsanwalt ausgab und mitteilte, dass ein Bote der Staatsanwaltschaft vorbeikommen und die Wertgegenstände an sich nehmen würde. In der Folge erschien gegen 17.20 Uhr ein Mann bei der Geschädigten und ließ sich Goldmünzen und Schmuck in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro übergeben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt, dass ein "gesundes Misstrauen" und die Rückversicherung bei Angehörigen oder nahestehenden Personen sinnvoll sei. Wertgegenstände sollen zudem niemals an Unbekannte übergeben werden. Mache ein Anrufer Druck, solle der Angerufene sofort Auflegen. Die Kripo verweist zudem darauf, dass die echte Polizei niemals Vermögen verlange, um Ermittlungen durchzuführen.

